Lider powalczy z pogromcą CKT. Mera zagra z KUBALĄ o zachowanie szans na FINAL FOUR

Emocje w LOTTO SuperLIDZE nabierają rozpędu. W 4. kolejce lider podejmie trzeci zespół w rozgrywkach. W innym spotkaniu CKT Grodzisk Mazowiecki musi wygrać z WKS Grunwald Poznań, jeśli dalej chce marzyć o udziale w FINAL FOUR. W pojedynku sąsiadujących ekip w tabeli WKT Mera zagra z KT KUBALA Ustroń, a wicelider z Bytomia pojedzie do Poznania po czwartą wygraną z rzędu.

Pojedynek o wszystko dla CKT



Ostatnia potyczka CKT Grodzisk Mazowiecki (z OSAVI TENNIS TEAM Kalisz) potoczyła się nie pomyśli zespołu z Mazowsza. Grodziszczanie, mimo porażki, nie składają broni, a ich najbliższy, wyjazdowy pojedynek z WKS Grunwald Poznań będzie „meczem ostatniej szansy”. Czarna seria posiadającej mistrzowskie aspiracje ekipy CKT trwa od pierwszej kolejki. Klub z siedzibą w Kozerkach zamyka obecnie ligową tabelę z zerowym dorobkiem punktowym! Ich rywal to jedna z sensacji tegorocznego sezonu. Beniaminek z Poznania plasuje się na ostatnim premiowanym grą w turnieju FINAL FOUR miejscu. Co prawda uległ ostatnio na wyjeździe zespołowi BKT ADVANTAGE Bielsko-Biała, ale przegrać z aktualnym mistrzem to żaden wstyd. Jednego możemy być pewni – „Wojskowi” na pewno nie rzucą ręcznika przed wyjściem na kort.

Święto tenisa w Bielsku-Białej



Ciekawie zapowiada się Spotkanie Kolejki. Lider tegorocznych rozgrywek BKT ADVANTAGE podejmie u siebie groźny OSAVI TENNIS TEAM Kalisz. Gospodarze chcą zakończyć sezon zasadniczy z kompletem punktów. Motorami napędowymi śląskiej drużyny są Katarzyna Kawa i Słowak Jozef Kovalik, którzy wygrali dotychczas wszystkie swoje mecze. W Bielsku-Białej kaliszanie powalczą o podtrzymanie zwycięskiej serii. Po wygranej z CKT Grodzisk Mazowiecki w mieście zapanowała euforia. Klub awansował na 3. miejsce i coraz odważniej formułuje swoje ambicje związane z udziałem w FINAL FOUR. Goście doceniają klasę rywala i tuż po zakończeniu ostatniej kolejki zaczęli przygotowania do niedzielnej potyczki.



– Zapominamy o ostatnim zwycięstwie. Od jutra będziemy analizować naszego przyszłego rywala i wtedy zadecydujemy, kto pojawi się na korcie. Doceniamy klasę kaliszan. Na pewno ich nie zlekceważymy – powiedziała kilka dni temu Aleksandra Musiał z BKT ADVANTAGE Bielsko-Biała.



Pojedynek dwóch klasowych zespołów



W Warszawie stołeczna Mera podejmie groźny KT KUBALA Ustroń. Na korcie w lepszych humorach pojawią się Ślązacy. Po serii dwóch porażek z rzędu, w ostatni weekend zapisali pierwsze zwycięstwo na swoim koncie. Starcie z AZS-em Poznań nie należało do najłatwiejszych (4:2), a o ich zwycięstwie zadecydował dramatyczny, żeński debel wygrany w super tie-breaku 11-9. Mnie szczęścia mieli warszawiacy. W 3. kolejce nie byli równorzędnym rywalem dla bytomian, przegrywając aż 1:5. Nie wiadomo, czy w składzie znajdzie się Włoch Luca Vanni, który w zeszły weekend narzekał na problemy z udem i zrezygnował z meczu deblowego. Gospodarze twierdzą, że gra na szybkich kortach przeciwko KUBALI nie będzie elementem ich przewagi.



– Nie uważam, że gra w hali na twardych kortach da nam jakąkolwiek przewagę na starcie. Sezon na mączce powoli dobiega końca, a jeden z singlistów naszych rywali - Lukas Rosol, lubi grać na szybkiej nawierzchni – przekonywał Michał Domański, kierownik WKT Mera Warszawa.



Do Poznania po pewne trzy punkty



W ostatniej parze nie trudno wskazać faworyta. Goście z Bytomia to drugi obok BKT zespół bez porażki w tegorocznych rozgrywkach. O ich sile przekonała się ostatnio WKT Mera, ugrywając tylko jeden punkt we własnej hali. W zespole „przyjezdnych” wyróżniają się młodzi Weronika Falkowska oraz Szymon Kielan. W ostatniej kolejce z dobrej strony pokazał się również nowy nabytek Ślązaków – Czech Marek Jaloviec. „Akademicy” z Poznania przegrali dotychczas wszystkie spotkania, aczkolwiek poza pierwszą kolejką, gdzie doznali sromotnej porażki z OSAVI, prezentowali się z dobrej strony. Przegrana w dramatycznych okolicznościach w meczu derbowym z WKS Grunwald 3:4, czy ostatni pojedynek z KUBALĄ (2:4) wstydu im nie przynoszą. Górnik znajduje się jednak na fali wznoszącej i każdy wynik inny niż zwycięstwo gości będzie sporą niespodzianką.



– Dobrze zaczęliśmy ten sezon, a jak wiadomo apetyt rośnie w miarę jedzenia. Mamy chrapkę na FINAL FOUR, ale konkurencja jest silna, a stawka na pewno bardziej wyrównana niż rok temu – powiedział ostatnio Igor Bujdo, trener Górnika Bytom.



Wszystkie spotkania 4. kolejki LOTTO SuperLIGI odbędą się w niedzielę (11 czerwca).



4. kolejka LOTTO SuperLIGI:



WKS GRUNWALD Poznań - CKT Grodzisk Mazowiecki

BKT ADVANTAGE Bielsko-Biała - OSAVI TENNIS TEAM Kalisz

WKT MERA Warszawa - KT KUBALA Ustroń

AZS TENIS Poznań - KS GÓRNIK Bytom



