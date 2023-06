Czas na hitowe starcie, którego stawką będzie awans do finału French Open. Carlos Alcaraz zmierzy się z Novakiem Djokoviciem. Który ze znakomitych tenisistów będzie górą w tym starciu? Relacja na żywo z meczu Alcaraz - Djoković na Polsatsport.pl.

Hiszpan to aktualny lider rankingu ATP. Na kortach Rolanda Garrosa 20-latek radzi sobie świetnie. W drodze do półfinału stracił tylko jednego seta. W ćwierćfinale pokonał Stefanosa Tsitsipasa. Dwie pierwsze partie Alcaraz wygrał w przekonującym stylu. Najbardziej zacięta była trzecia odsłona, ale to urodzony w El Palmar tenisista zachował w niej więcej zimnej krwi i zapewnił sobie zwycięstwo w spotkaniu.

We Francji Alcaraz walczy o swój drugi wielkoszlemowy triumf. Przypomnijmy, że w zeszłym roku wygrał US Open. Z kolei Djokovic ma na koncie 22 zwycięstw w zawodach tej rangi. Na kortach Rolanda Garrosa zwyciężał dwukrotnie - w 2016 i 2021 roku. Podobnie jak Hiszpan, Serb stracił dotąd w tegorocznym French Open zaledwie jednego seta. Miało to miejsce w ćwierćfinałowym meczu z Karenem Chaczanowem. Trzeci zawodnik rankingu ATP przegrał pierwszą partię, lecz później przejął kontrolę nad meczem i wygrał 3:1.

Co ciekawe, będzie to dopiero drugie starcie Alcaraza z Djokoviciem. Po raz pierwszy obaj tenisiści zmierzyli się w zeszłym roku w turnieju ATP Masters w Madrycie. Wówczas zwyciężył Hiszpan. Jak będzie tym razem?

Relacja na żywo z meczu Alcaraz - Djoković na Polsatsport.pl. Początek o 15:00.

mtu, Polsat Sport