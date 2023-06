Wyjątkowa oprawa finału Ligi Mistrzów UEFA w Telewizji Polsat

W tym roku mecz o najbardziej prestiżowe klubowe trofeum piłkarskie świata odbędzie się w Stambule. Na stadionie olimpijskim imienia Atatürka powalczą dwa wielkie kluby, plejada piłkarskich gwiazd i genialni trenerzy.

Przedmeczowe studio pełne wiadomości z pierwszej ręki



Już o godzinie 18:00 w Polsacie Sport Premium 1 ruszy przedmeczowe studio. Gośćmi Jerzego Mielewskiego będą Roman Kołtoń, Piotr Urban, Maciej Stolarczyk oraz Bartosz Bereszyński. Ten ostatni wiosną świętował zdobycie mistrzostwa Włoch z Napoli, ale jeszcze jesienią jako piłkarz Sampdorii mierzył się z Interem Mediolan. Jego opinie o mocnych i słabych stronach „Czarno-Niebieskich” zainteresują zarówno fanów włoskiej drużyny, jak i jej angielskiego rywala w finale Champions League. Paliwem do dyskusji w studiu będą także ciekawostki z szatni obydwu drużyn, za które odpowiadać będą Paulina Chylewska i Przemysław Iwańczyk. O przegląd najświeższych wydarzeń w ostatnich chwilach przed meczem zadba z kolei Paulina Czarnota-Bojarska. Taktyka i myśl trenerska Pepa Guardioli oraz Simone Inzaghiego zostanie rozłożona na czynniki pierwsze przez Marcina Feddka i Tomasza Łapińskiego. Swoimi opiniami o potencjale formacji ataku City oraz Interu podzieli się były napastnik, Dariusz Dziekanowski, a linię obrony obydwu finalistów prześwietli były obrońca, Dariusz Wdowczyk. Nie zabraknie także reporterskich relacji wprost ze Stambułu autorstwa Marcina Lepy i Tomasza Hajty. Tegoroczny finał Ligi Mistrzów UEFA skomentują Bożydar Iwanow i Andrzej Niedzielan.



Finał Ligi Mistrzów UEFA: Manchester City – Inter Mediolan także w głównym Polsacie



Kulminacyjny rozdział przedmeczowego studia, od godziny 20:00, pokazywać będzie także główny Polsat. Kanał ten będzie również transmitował mecz finałowy, poprzedzony krótkim występem gwiazd światowej muzyki. To stosunkowo nowa tradycja, wprowadzona przez UEFA wzorem show towarzyszących wielkim wydarzeniom sportowym w Stanach Zjednoczonych.



Angielsko-Włoski finał UEFA Champions League w Stambule z polskim akcentem



To właśnie w Stambule w 2005 roku rozegrano jeden z najlepszych finałów w całej historii UEFA Champions League. Wówczas Liverpool FC, z Jerzym Dudkiem w bramce, pokonał inny klub z Mediolanu, AC Milan. Angielski zespół do przerwy przegrywał 0:3, ale w drugiej części meczu, dzięki znakomitej postawie naszego bramkarza, doprowadził do wyrównania i rzutów karnych. W nich bohaterem był Jerzy Dudek, który w pojedynkę zatrzymał AC Milan i jego największa gwiazdę - Andrija Szewczenkę. Tamto spotkanie polscy kibice także mogli oglądać w Polsacie. Polskim akcentem tegorocznego meczu będzie sędzia główny, Szymon Marciniak.



Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go.