Babilon MMA 36. Transmisja TV i stream online

Łaguna w Babilon MMA kroczył od zwycięstwa do zwycięstwa. Wygrał trzy walki, wszystkie przed czasem. W czerwcu 2022 roku zawodnik Ankosu zmierzył się z Piotrem Wawrzyniakiem, a stawką tego pojedynku był pas mistrzowski kategorii średniej. Tym razem Łaguna został znokautowany.

Niemal równo rok później poznaniak wraca i w walce wieczoru skrzyżuje rękawice z Joelem Kouadją. Francuz karierę w MMA zaczął fatalnie, od ośmiu przegranych starć i tylko jednej wygranej. Później przyszło sześć zwycięstw z rzędu. Ostatnio Kouadja przegrał dwie walki, jedną w organizacji Cage Warriors, drugą w Bellatorze.

Chwile wcześniej w klatce zobaczymy weterana organizacji, Damiana Zorczykowskiego, który również ostatnio walczył o pas, w tym przypadku dywizji piórkowej. W czerwcu ubiegłego roku przegrał jednak z Piotrem Kacprzakiem. Rywalem "Zordona" w Ostrołęce będzie Kamil Warzybok.

Karta walk Babilon MMA 36

Walka wieczoru

83.9 kg.: Adam Łaguna (6-2-0) vs. Joel Kouadja (7-10)

Karta główna

66 kg: Damian „Zordon” Zorczykowski (8-6) vs Kamil Warzybok (4-2)

86 kg: Karol Łasiewicki vs Przemysław Tobiasz (formuła K-1, 3 x 3 min)

77.1 kg.: Piotr Golon (4-1-0) vs. Karol Bromblik (2-1-0)

70.3 kg.: Marcin Skrzek (6-4-0) vs. Szymon Karolczyk (4-3-0)

77.1 kg.: Dawid Kuczmarski (2-0-0) vs. Arkadiusz Kolus (debiut)

120 kg: Przemysław Kowalczyk (debiut) vs Maciej Sieracki (debiut)

66 kg: Rafał Gnatkowski (debiut) vs Krystian Nosek (debiut)

Karta wstępna (semi-pro)

77 kg: Dominik Gręda vs Wojtek Wocial

Transmisja gali od godziny 19.00 w Polsacie Sport Fight, od 20.00 w Super Polsacie. Cała gala na Polsat Box Go.

IM, Polsat Sport