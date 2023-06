Babilon MMA 36. Wyniki gali

Sobotnia gala zapowiada się bardzo ciekawie. W walce wieczoru rywalizacji w Ostrołęce do klatki wejdzie Adam Łaguna (6-2-0). Jego przeciwnikiem będzie Joel Kouadja (7-10). Warto przypomnieć, że rok temu w walce wieczoru gali Babilon MMA 28 w Nowym Targu Łaguna przegrał z Piotrem Wawrzyniakiem pojedynek o mistrzowski pas w kategorii średniej.

- Niestety nie udało mi się zdobyć tytułu mistrzowskiego, Piotr był bardzo dobrze przygotowany taktycznie i fizycznie na pojedynek ze mną. Zaskoczył mnie swoją agresją od samego początku walki. Włożyłem bardzo dużo pracy i poświęcenia, żeby ten pas zdobyć, ale plany się nie zmieniają, dalej będę dążyć do zwycięstw i mistrzostwa w tym sporcie - powiedział Łaguna.

Fani sportów walki podczas gali w Ostrołęce będą mogli obejrzeć także kilka innych ciekawie zapowiadających się pojedynków. Do klatki wejdzie Damian "Zordon" Zorczykowski (8-6) a jego oponentem będzie Kamil Warzybok (4-2). Rękawice skrzyżują także między innymi Piotr Golon (4-1-0) i Karol Bromblik (2-1-0) czy Marcin Skrzek (6-4-0) oraz Szymon Karolczyk (4-3-0).

Wyniki gali Babilon MMA 36 na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

Karta walk Babilon MMA 36

Walka wieczoru

83.9 kg.: Adam Łaguna (6-2-0) vs. Joel Kouadja (7-10)

Karta główna

66 kg: Damian "Zordon" Zorczykowski (8-6) vs Kamil Warzybok (4-2)

86 kg: Karol Łasiewicki vs Przemysław Tobiasz (formuła K-1, 3 x 3 min)

77.1 kg.: Piotr Golon (4-1-0) vs. Karol Bromblik (2-1-0)

70.3 kg.: Marcin Skrzek (6-4-0) vs. Szymon Karolczyk (4-3-0)

77.1 kg.: Dawid Kuczmarski (2-0-0) vs. Arkadiusz Kolus (debiut)

120 kg: Przemysław Kowalczyk (debiut) vs Maciej Sieracki (debiut)

66 kg: Rafał Gnatkowski (debiut) vs Krystian Nosek (debiut)

Karta wstępna (semi-pro)

77 kg: Dominik Gręda vs Wojtek Wocial

AA, Polsat Sport