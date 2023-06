Manchester City wygrał Ligę Mistrzów!

Początek spotkania był bardzo spokojny. Żadna ze stron nie podejmowała ryzyka. Najlepszą okazję do strzelenia gola w pierwszej części gry stworzyli sobie "The Citizens". W 27. minucie gry w pole karne przedarł się Erling Haaland, ale jego uderzenie obronił Andre Onana. Kilka minut później ekipa z Manchesteru straciła Kevina De Bruyne. Belg doznał kontuzji i nie był w stanie kontynuować gry. Na boisku zastąpił go Phil Foden. Do przerwy utrzymał się bezbramkowy remis.

Obraz spotkania nie uległ zmianie po zmianie stron. Zespół mistrza Anglii próbował budować ataki pozycyjne, lecz w ich poczynaniach ofensywnych brakowało przyspieszenia tempa gry. Inter odpowiedział w 58. minucie za sprawą strzału Lautaro Martineza, ale dobrze w tej sytuacji zachował się Ederson.

Przełom nastąpił w 68. minucie meczu. Podanie na wolne pole otrzymał Bernardo Silva. Portugalczyk zagrał piłkę w pole karne. Jeden z obrońców Interu wybił futbolówkę na przedpole, gdzie dopadł do niej Rodri, który oddał precyzyjny strzał w róg bramki Onany. City wyszło na prowadzenie.

Kilkadziesiąt sekund później "Nerazzurri" mogli doprowadzić do wyrównania. Zakotłowało się pod bramką Edersona, a w rolach głównych wystąpili Federico Dimarco i Romelu Lukaku. Najpierw piłka trafiła w poprzeczkę, po czym całą sytuację wyjaśnili defensorzy "The Citizens". Z kolei piłkarze Guardioli mogli wyjść na dwubramkowe w 78. minucie meczu. Znakomitą szansę zmarnował Foden.

Ekipa z Mediolanu miała kapitalną okazję do wyrównania. Z piątego metra głową uderzał Lukaku. Ederson sparował piłkę przed siebie, po czym ta odbiła się od Rubena Diasa i minimalnie minęła słupek bramki. Chwilę później belgijski napastnik Interu znowu miał szansę, ale znacznie przestrzelił.

Ostatecznie "Nerazzurri" nie doprowadzili do wyrównania, choć jeszcze w ostatniej akcji meczu stworzyli zagrożenie pod bramką zespołu mistrza Anglii. Manchester City zwyciężył i zapisał na swoim koncie pierwszy w historii klubu triumf w Lidze Mistrzów.

Manchester City - Inter Mediolan 1:0 (0:0)

Bramka: Rodri 68

Manchester City: Ederson - Manuel Akanji, Ruben Dias, Nathan Ake - John Stones (82. Kyle Walker), Rodri - Bernardo Silva, Kevin De Bruyne (36. Phil Foden), Ilkay Gundogan, Jack Grealish - Erling Haaland

Inter Mediolan: Andre Onana - Matteo Darmian (85. Danilo D'Ambrosio), Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni (76. Robin Gosens) - Denzel Dumfries (76. Raoul Bellanova), Nicolo Barella, Marcelo Brozović, Hakan Calhanoglu (84. Henrich Mychitarian), Federico Dimarco - Lautaro Martinez, Edin Dżeko (57. Romelu Lukaku)

Żółte kartki: Haaland, Ederson - Barella, Lukaku, Onana

mtu, Polsat Sport