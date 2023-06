Amerykanin pobił rekord prędkości w MotoGP

Brad Binder (KTM) osiągnął najwyższą w historii motocyklowych mistrzostw świata prędkość. Podczas sprintu przed niedzielnym wyścigiem o Grand Prix Włoch na torze Mugello 27-letni reprezentant RPA rozpędził się do 366,1 km/h.

Poprzedni rekord należał od 2022 roku do Hiszpana Jorge Martina, który na tym samym torze osiągnął 363,6 km/h.

Nie był to jednak udane zawody dla Bindera, który już na początku zahaczył o jednego z rywali, doprowadzając do jego upadku, został za to ukarany i nie zmieścił się w pierwszej "10".

Sprint wygrał prowadzący w klasyfikacji generalnej reprezentant gospodarzy Francesco Bagnaia, a drugi był jego rodak i wicelider cyklu Marco Bezzecchi (obaj Ducati).

Niedzielna GP Włoch to szósta z 20 zaplanowanych na ten sezon rund mistrzostw świata.

MC, PAP