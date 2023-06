Pierwsze słowa Świątek po zwycięstwie w Roland Garros. "Przepraszam za to, że bywam trudna"

Świątek wygrała z Muchovą 2:1, zdobywając swój czwarty wielkoszlemowy tytuł. Wcześniej Polka dwukrotnie triumfowała we French Open, a raz w US Open.

- Emocje są ogromne. To coś niesamowitego. To były niesamowite trzy tygodnie - dla mnie i dla mojej ekipy. Mecz był wyrównany. Byłam tak blisko i tak daleko. Gratulacje dla Igi, to było piękne zwycięstwo - przyznała pokonana w finale Muchova.

Chwilę później głos zabrała Świątek, która pogratulowała świetnego występu swojej rywalce.

- Gratulacje dla Karoliny. Moja ekipa wiedziała, że mecz z tobą nie będzie łatwy. Mam nadzieję, że zagrasz jeszcze w wielu finałach - przyznała.

Następnie tenisistka z Raszyna podziękowała swoim trenerom, twierdząc, że "ekipa" jest kluczowa w tego typu sukcesach.

- To sport indywidualny, ale nie byłoby mnie tutaj bez mojej ekipy. Przepraszam za to, że bywam trudna. Postaram się poprawić. Wygraliśmy ten turniej, ale nie było łatwo. Dziękuję bardzo - dodała.

Świątek podziękowała też najbliższym oraz polskim kibicom, którzy licznie zjawili się podczas tegorocznego turnieju.

- Dziękuję mojej rodzinie. Przybyło tutaj wiele osób z Polski, bardzo wam dziękuję. Ogromne podziękowania dla mojej taty. Bez niego nie byłoby mnie tutaj. Powtarzam to co roku, ale kocham tu być. To mój ulubiony turniej - zdradziła.

Świątek jest liderką cyklu od 62 tygodni. To daje jej 12. miejsce w klasyfikacji wszech czasów. Pozycję wyżej plasuje się Simona Halep, która przewodziła w rankingu przez 64 tygodni. Najwięcej tygodni z rzędu na czele klasyfikacji spędziły Steffi Graf i Serena Williams - 186.

BS, Polsat Sport