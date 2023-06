"Dobrze was widzieć" - napisał napastnik Barcelony. Przypomnijmy, że Ivanović to triumfatorka Rolanda Garrosa z 2008 roku i była liderka rankingu WTA. Natomiast Schweinsteiger to był klubowy kolega Lewandowskiego z Bayernu Monachium. Były pomocnik reprezentacji Niemiec w 2014 roku sięgnął z drużyną narodową po mistrzostwo świata.

ZOBACZ TAKŻE: Reprezentant Polski wziął ślub! Jego wybranka to gwiazda internetu (ZDJĘCIA)

Warto wspomnieć, ze zdjęcie zostało opublikowane w czasie, gdy Iga Świątek walczyła o zwycięstwo w Roland Garros. W finale Polka mierzyła się z Karoliną Muchovą. Kiedy rok temu aktualna liderka rankingu WTA cieszyła się z triumfu w prestiżowym turnieju, Lewandowski wspierał ja z trybun. Tym razem kapitan reprezentacji Polski postanowił spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi.

34-latek wkrótce powinien dołączyć do drużyny Fernando Santosa. W czerwcu Biało-Czerwoni zagrają towarzysko z Niemcami i w ramach eliminacji do mistrzostw Europy z Mołdawią.

mtu, Polsat Sport