Szok w Arabii Saudyjskiej! Chodzi o Cristiano Ronaldo

Ronaldo dołączył do saudyjskiego Al-Nassr w grudniu, po tym jak rozstał się z Manchesterem United. Był absolutnie największą gwiazdą rozgrywek, ale jeżeli ktoś myślał, że Portugalczyk będzie "odcinał kupony", to był w dużym błędzie.

Były gwiazdor Realu Madryt brylował na tamtejszych boiskach, czego dowodem 14 goli w 16 meczach. To jednak nie wystarczyło do tego, aby znaleźć się w jedenastce sezonu.

W zamian postanowiono umieścić w niej Odiona Ighalo. Co ciekawe, zaliczył on nieudany okres w Manchesterze United, do którego był wypożyczony. Nigeryjczyk w saudyjskich zmaganiach zdobył 19 bramek w 27 meczach dla Al-Hilal, z którym zajął trzecie miejsce. Na Old Trafford nie zanotował natomiast żadnego trafienia w 12 spotkaniach Premier League, aczkolwiek pięciokrotnie umieścił piłkę w siatce w rozgrywkach Ligi Europy i Pucharu Anglii.

Pozostałe miejsca w ataku w drużynie sezonu zajęli Marokańczyk Mourad Batna i Saudyjczyk Al Birkan. Są w niej również koledzy z zespołu Ronaldo - Luiz Gustavo i Ghislain Konan. Ekipa Al-Nassr po transferze Portugalczyka była faworytem rozgrywek, ale ostatecznie musiała uznać wyższość Al-Ittihad, którego zawodnikiem od nowego sezonu będzie Karim Benzema. Mówi się, że jego śladem podąży inny Francuz - N'Golo Kante.

Jedenastka sezonu w lidze saudyjskiej:

Grohe - Al Olayan, Hegazi, Sharahili, Konan - Romairnho, Gustavo, Kaku - Batna, Al Brikan, Ighalo

Ronaldo, mimo świetnej indywidualnej postawy na boisku, bardziej został zapamiętany ze swojego kontrowersyjnego zachowania. Często dawał upust swojemu niezadowoleniu po przegranych meczach. Sam zainteresowany przyznał jednak, że nie zamierza odchodzić z klubu.

- Jestem tutaj szczęśliwy i chcę nadal tu grać. W mojej opinii, jeżeli kluby nadal będą się tak rozwijać, to w odstępie najbliższych pięciu lat liga saudyjska będzie w czołowej piątce na świecie - rzekł 38-latek.

KN, Polsat Sport