Udział Świątek w finale French Open nie jest zaskoczeniem dla nikogo. Polka grała już w najważniejszym meczu tego wielkoszlemowego turnieju dwukrotnie - w 2020 oraz 2022 roku. Za każdym razem ciesząc się z triumfu. Teraz liderka rankingu WTA stoi przed szansą na trzecie zwycięstwo w karierze.

Ostatnia przeszkoda do pokonania to Muchova, która jest absolutną rewelacją paryskich zmagań. Wystarczy powiedzieć, że 26-letnia czeska zawodniczka to "dopiero" 43. "rakieta" świata. W półfinale sprawiła sensację i pokonała wiceliderkę - Arynę Sabalenkę. Spotkanie trwało ponad trzy godziny, a dwa sety kończyły się tie-breakami.

Bez względu na wynik sobotniego finału, Muchova może liczyć na duży awans w rankingu. Warto zaznaczyć, że Czeszka dwukrotnie mierzyła się ze Świątek i dwukrotnie wygrywała. Tak było w 2019 oraz 2020 roku. Polka, w myśl powiedzenia "do trzech razy sztuka" postara się o rewanż.

Trzech świetnych przed laty tenisistów, obecnie ekspertów Eurosportu - Mats Wilander, Alex Corretja oraz Barbara Schrett doradziło Muchovej, co musi zrobić, aby to ona ponownie okazała się lepsza.

- Gdybym była Muchovą, obejrzałabym mecze Igi z Barty. Polka miała z nią mnóstwo problemów. Poza tym grałabym często slice’m, mocnym forehandem i ryzykowała serwisem - powiedziała Austriaczka, która trzykrotnie wygrywała turnieje WTA singlistek.

Przypomnijmy, że Ashleigh Barty to była liderka światowego rankingu, która w chwili zakończenia kariery piastowa pierwsze miejsce.

- Muchova nie powinna za wiele zmieniać, bo będzie zdezorientowana. Zdecydowanie zaatakowałabym drugi serwis Igi i przy własnym podaniu unikał jej backhandu. Czeszka musi zrobić coś, co sprawi, że Iga poczuje się niekomfortowo. Inaczej nie ma szans na pokonanie jej - rzekł z kolei Corretja. Hiszpan dwukrotnie docierał do finału French Open w grze pojedynczej.

Zdaniem Wilandera, Muchova w tym roku ma większe szansę na pokonanie Świątek, aniżeli miałaby w zeszłym sezonie, kiedy Polka świętowała drugi w karierze sukces w Roland Garros.

- Ten turniej to zupełnie inna historia niż rok temu. Wtedy nie było szans, by pokonać Igę. Teraz różnica jest duża. Muchova musi wybić Igę z rytmu. Nie wiem, czy jest w stanie zrobić to siłą jak Rybakina, ale może to zrobić innymi uderzeniami. Kiedy widzisz, że Świątek przegrywa z niektórymi zawodniczkami, musisz zacząć myśleć, ze też jesteś w stanie - powiedział Szwed, siedmiokrotny zwycięzca turniejów wielkoszlemowych singlistów, z czego trzykrotnie Roland Garros.