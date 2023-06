Wielki powrót Polaka na ring! Efektowny nokaut na gali w Stanach Zjednoczonych (WIDEO)

Maciej Sulęcki powrócił na ring po półtorarocznej przerwie. W nocy z piątku na sobotę polskiego czasu Polak stoczył walkę w amerykańskiej Veronie. Pojedynek poszedł po jego myśli - już w drugiej rundzie znokautował on Angela Hernandeza.

Sulęcki był gościem czwartkowego magazynu Koloseum na antenie Polsatu Sport. Opowiadał wówczas, że czuje dużą ekscytację związaną z powrotem do boksu. - Cieszę się jak małe dziecko. Nowy team, nowa załoga na pokładzie - mówił "Striczu".

Piątkowa walka odbyła się w amerykańskiej Veronie. Sulęcki przebywał natomiast w Stanach Zjednoczonych już od dłuższego czasu, bo własnie tam przeniósł swój obóz treningowy. - Mogę się odciąć i skoncentrować tylko na treningach. Jem, śpię i trenuję - to jest dla mnie bardzo dobre. Wtedy boksuje mi się najlepiej. Mam mnóstwo trenerów i sparingpartnerów. Dostałem nowe życie bokserskie - podkreślił.

Jak pokazała walka - zawodnik nie rzucał słów na wiatr. Już w pierwszej rundzie zaznaczył swoją przewagę, a rywal znalazł się w trudnym położeniu. Przed porażką Hernandeza uratował gong oznaczający koniec czasu.

Co się odwlecze, to jednak nie uciecze. Na początku drugiej rundy Polak trafił przeciwnika prawą ręką, posyłając go na deski. Sędzia odliczył od 10 w dół i zakończył pojedynek.

JŻ, Polsat Sport