A mówiąc o Patryku Dudku zachęcamy do obejrzenia materiału, w którym Polak dzieli się swoją wiedzą o niemieckim torze.

"It's a different track when you ride solo compared to with three other riders"🎙️



2022 #GermanSGP winner @DuzersTeam

gives the inside track to racing at the Bergring! 🇩🇪#FIMSpeedwayGP pic.twitter.com/W99oSR5XtV