Już niedługo dowiemy się, która ekipa awansuje do Fortuna 1 Ligi. O awans na drugi najwyższy szczebel rozgrywkowy walczyć będą Stomil Olsztyn i Motor Lublin. Która ekipa sięgnie po zwycięstwo? Relacja i wynik na żywo meczu Stomil Olsztyn - Motor Lublin na Polstasport.pl.

Stomil bez problemu przeszedł przez półfinał baraży o awans do Fortuna 1 Ligi. Piłkarze klubu z Olsztyna już w pierwszej połowie rywalizacji z Wisłą Puławy wyszli na dwubramkowe prowadzenie. Na listę strzelców wpisali się Karol Żwir i Marcin Stromecki. Chociaż Wisła próbowała jeszcze walczyć, to w 74. minucie Hubert Sadowski trafił do bramki rywali i tym samym przypieczętował zwycięstwo swojej drużyny.

Motor nie miał tak łatwej przeprawy. Naprzeciwko zespołu ze stolicy województwa lubelskiego stanęła Kotwica Kołobrzeg. O tym, która drużyna przechyli w tym spotkaniu szalę zwycięstwa na swoją stronę, musiała zadecydować dogrywka. Lepsza okazała się ekipa z Lublina, która wygrała 2:1.

Ostatnie spotkanie tych dwóch ekip miało miejsce pod koniec marca 2023 roku. Wtedy lepszy okazał się Stomil, który wygrał 2:1. Jakim wynikiem zakończy się niedzielne starcie?

Relacja i wynik na żywo meczu Stomil Olsztyn - Motor Lublin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15:30.

AA, Polsat Sport