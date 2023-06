Co ze stadionem Ruchu Chorzów? To może być kluczowa decyzja

W trakcie majowej sesji radni – na wniosek prezydenta Andrzeja Kotali - podjęli uchwałę umożliwiającą wydzierżawienie miejskiej spółce ADM Serwis gruntów, na których znajduje się obecny stadion "Niebieskich". Był to warunek niezbędny do złożenia przez spółkę wniosku o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

– Na początku zawsze jest do załatwienia wiele spraw formalnych, co właśnie czynimy. Setki stron papieru są przepustką, by na Cichą 6 (adres stadionu) mógł wjechać ciężki sprzęt – tłumaczył Kotala.

Środki, które wyłoży samorząd Chorzowa, pozyskane zostaną z kredytu.

Obecny stadion 14-krotnego mistrza Polski oddano do użytku w 1935 roku. Przeprowadzona w styczniu ekspertyza ujawniła pęknięcie w obrębie podstawy jednego z masztów oświetleniowych areny. W efekcie obiekt został zamknięty, uszkodzoną "świeczkę" - tak nazywano charakterystyczne jupitery - zdemontowano od razu, pozostałe trzy - później.

Piłkarze trenera Jarosława Skrobacza musieli się przeprowadzić do Gliwic, gdzie zakończyli miniony sezon Fortuna 1 Ligi wywalczeniem bezpośredniego awansu do PKO BP Ekstraklasy. Wrócili do niej po sześcioletniej przerwie. Koszty wynajmu gliwickiego stadionu pokrył samorząd Chorzowa, do którego należy 25 procent udziałów Ruchu.

Po awansie "Niebiescy" mają najpierw podejmować rywali w Gliwicach, a po kilku miesiącach przenieść się na pięć razy większy Stadion Śląski, zlokalizowany w Chorzowie, ale należący do samorządu wojewódzkiego.

Jeszcze w kwietniu rządowe wsparcie dla budowy nowej areny Ruchu zadeklarował premier Mateusz Morawiecki. Ma ono wynieść połowę kosztów, czyli około 100 milionów złotych.

Ruch jest 14-krotnym mistrzem Polski. Pierwszy tytuł wywalczył w 1933 roku, ostatni - w 1989.

RM, PAP