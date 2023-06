Iga Świątek już po sesji zdjęciowej w Paryżu. Co za widoki! (ZDJĘCIA)

Niedzielna sesja zdjęciowa Igi Świątek odbyła się na tym samym co rok temu paryskim moście Bir-Hakeim. Polka z trofeum za zwycięstwo we French Open znów pozowała na tle Wieży Eiffla i pochmurnego nieba, ale w czarnej sukience, a nie białej marynarce i spodniach.

Most Bir-Hakeim to miejsce kultowe. Często odbywają się na nim sesje ślubne. Ochrona miała co robić, bo nie brakowało turystów próbujących się dostać do mistrzyni z prośbą o zdjęcie lub autograf.

ZOBACZ TAKŻE: Takiego pytania Iga Świątek się nie spodziewała. Nie zostawiła wątpliwości

W sobotnim finale Świątek pokonała czeską tenisistkę Karolinę Muchovą 6:2, 5:7, 6:4. To jej trzeci w karierze triumf w paryskiej imprezie. Poprzednio była najlepsza w 2020 i 2022 roku. W dorobku ma też wielkoszlemowy US Open 2022.

Iga Świątek już po sesji zdjęciowej w Paryżu. Co za widoki! Zobacz galerię

KN, PAP