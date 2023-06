Libero reprezentacji Polski: To zaważyło na tym, że przegraliśmy z Serbią

– Myślę, że wyszliśmy na to spotkanie bez energii. To zaważyło na tym, że przegraliśmy z Serbią 0:3 – powiedział libero reprezentacji Polski Kamil Szymura. Polscy siatkarze, po trzech wygranych meczach, ponieśli pierwszą porażkę w VNL 2023.

– Myślę, że wyszliśmy na to spotkanie bez energii. To zaważyło na tym, że przegraliśmy z Serbią 0:3. Nie jestem w stanie w tym momencie powiedzieć, z czego to się wzięło. Może ze zmęczenia? – przyznał po spotkaniu Kamil Szymura.

– W drugim secie wyszliśmy nabuzowani, ale Serbowie weszli na zagrywkę i zaczęli mocno kopać – zaznaczył.

Libero reprezentacji Polski uważa jednak, że występ w pierwszym turnieju Ligi Narodów w Nagoi można uznać za udany. Polacy wygrali trzy wcześniejsze mecze – pokonali Francję 3:1, Iran 3:2 oraz Bułgarię 3:2.

– Myślę, że zaprezentowaliśmy się bardzo dobrze. Przyjechaliśmy młodym składem. Jesteśmy zadowoleni z tego, że wygraliśmy trzy mecze, ale z tego ostatniego nie – dodał Szymura.

