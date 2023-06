Polki nie wywalczyły awansu na ME koszykarek 3x3

Wcześniej w niedzielę podopieczne trenera Bartłomieja Koziatka pokonały najsłabszą w grupie A Grecję 22:12.

W sobotę Polki doznały porażki z Austrią 8:21 oraz wygrały ze Słowacją 22:9 i z bilansem 2-2 zajęły dopiero trzecie miejsce w tabeli.

Awans bezpośredni do ME w Jerozolimie (5-7 września) z tej grupy wywalczyły niepokonane Portugalki, a Austriaczki będą walczyć o trzecie miejsce w turnieju i szansę zakwalifikowania się do mistrzostw z drugą drużyną grupy B, czyli Czeszkami. Obok Portugalii bilet do Jerozolimy wywalczyły liderki gr. B - Węgierki.

Punkty dla Polski w eliminacjach w Bratysławie zdobyły: Aldona Morawiec 24, Marta Marcinkowska 18, Julia Drop 13 i Klaudia Gertchen 11.

Polki zajmują obecnie 11. miejsce w rankingu FIBA 3x3, a w turnieju kwalifikacyjnym w stolicy Słowacji były rozstawione z numerem 1. Przed rokiem w ME w Grazu biało-czerwone, prowadzone przez trenerkę Karolinę Szlachtę, zdobyły brązowy medal.

BS, PAP