Uczestnicy finału Ligi Mistrzów zagrają z Polską? Selekcjoner zabrał głos

– Ilkay Guendogan i Robin Gosens, którzy w sobotę wystąpili w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów, w środę dołączą do reprezentacji Niemiec i będą mogli zagrać w piątek przeciw Polsce w meczu towarzyskim w Warszawie – poinformował selekcjoner Hansi Flick.

Niemcy już od kilku dni przygotowują się do trzech czerwcowych spotkań towarzyskich, gdyż jako gospodarze przyszłorocznych mistrzostw Europy są zwolnieni z eliminacji.





32-letni Guendogan, kapitan Manchesteru City, który pokonał w Stambule 1:0 Inter Mediolan, i 28-letni Gosens z powodu obowiązków klubowych opuścili pierwszą część zgrupowania i po kilku dniach odpoczynku w środę mają dołączyć do zespołu narodowego.

– Pogratulowałem mu przez WhatsAppa, a on odpisał. Jak przyjedzie na zgrupowanie uczynimy to jeszcze raz już wszyscy – powiedział odnośnie Guendogana trener Flick na konferencji prasowej we Frankfurcie nad Menem.

Guendogan miał znakomity sezon, a Puchar Europy to trzecie trofeum, które zdobył. Wcześniej Manchester City sięgnął po mistrzostwo kraju i Puchar Anglii.

– Ważne, że miał duży wkład w te sukcesy. W decydujących momentach sezonu odgrywał kluczową rolę w drużynie – dodał selekcjoner Niemców.

W poniedziałek w Bremie Niemcy spotkają się z Ukrainą w swoim tysięcznym meczu w historii. Z kolei w piątek zmierzą się w Warszawie z Polską, a cztery dni później w Gelsenkirchen podejmą Kolumbię.

RM, PAP