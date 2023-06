Guardiola niedawno zakończony sezon może zaliczyć do bardzo udanych. Doświadczony trener poprowadził Manchester City do mistrzostwa Anglii, triumfu w Pucharze Anglii i Lidze Mistrzów. Mimo to nie wykluczone jest, że Hiszpan postanowi nie przedłużyć obecnie obowiązującej go umowy.

Według informacji podanych przez "The Guardian" były reprezentant Hiszpanii chce podjąć się nowego wyzwania. Przez to ma nie przedłużać kontraktu, który zakończy się w czerwcu 2025 roku. Jak podali dziennikarze z Wysp, Guardiola po zakończeniu swojej współpracy z Manchesterem City może podjąć się pracy z narodową reprezentacją.

52-latek prowadzi angielską ekipę od początku lipca 2016 roku. Z drużyną "Obywateli" już pięć razy zdobył mistrzostwo Anglii. Sięgnął też między innymi po Puchar Anglii, Puchar Ligi, a także po Superpuchar Anglii. Przed Manchesterem City prowadził Bayern Monachium oraz FC Barcelona.

AA, Polsat Sport