Pierwszy taki mecz w historii. Polki zagrają z Wietnamkami

Piłkarska reprezentacja Polski kobiet do lat 23 podejmie 19 czerwca w Pruszkowie w towarzyskim meczu kadrę Wietnamu. Biało-czerwone po raz pierwszy w historii zagrają z tym rywalem. Rywalki przygotowują się do zbliżających się mistrzostw świata.

Drużynę gospodarzy poprowadzi Nina Patalon, która jest selekcjonerką seniorskiej reprezentacji i koordynatorką szkolenia kobiet w PZPN.

We wrześniu 2022 polskie piłkarki zakończyły grupowe eliminacje do MŚ wygranymi z Albanią 2:1 i Kosowem 7:0. Zajęły trzecie miejsce, za Norwegią i Belgią, co zamknęło im drogę do awansu. Mundial 20 lipca rozpocznie się w Australii i Nowej Zelandii.

W światowym rankingu FIFA Polki zajmują 31 miejsce, a Wietnamki zostały sklasyfikowane jedną pozycję niżej.

- Kadra Wietnamu stacjonuje w Niemczech, gdzie przygotowuje się do mistrzostw świata. Zagra z nami, a pięć dni później spotka się z reprezentacją Niemiec. Wybór rywala przez nas związany był z terminem organizacji akcji szkoleniowej i potencjałem zespołu, który jest uczestnikiem mundialu. W kadrze są kandydatki do gry w reprezentacji seniorek, więc zmierzenie się z takim przeciwnikiem pozwoli ocenić ich potencjał. Tym bardziej, że mecz ma charakter szkoleniowy - poinformowała PAP rzeczniczka kadry Paula Duda.

Jak dodała, na zgrupowanie i mecz powołane nieprzypadkowo zostały zawodniczki do lat 23.

- Było to już dawno w planach strategii szkoleniowej w ramach rozwoju piłki nożnej kobiet. PZPN będzie chciał mieć w swojej strukturze taki zespół, idąc za przykładem większości federacji europejskich. Aktualnie projektowo, ale z myślą o przyszłości. Wyprzedzamy w ten sposób pewne działania, ponieważ w najbliższych latach powinny pojawić się rozgrywki kobiet do lat 21 - dodała.

Obecnie rywalizacja piłkarek toczy się w kadrach U-15, 17, 19 oraz seniorskich. W Pruszkowie odbędzie się też czerwcowe zgrupowanie selekcyjne najstarszej z grup młodzieżowych, prowadzonej przez trenerkę Katarzynę Barlewicz.

Seniorska reprezentacja jesienią wystartuje w pierwszej edycji Ligi Narodów. Polki spotkają się na zgrupowaniu 18 września, tuż przed inauguracyjnym meczem z Grecją, zaplanowanym na wyjeździe cztery dni później. Rywalkami drużyny trenerki Niny Patalon w lidze B będą też Serbki i Ukrainki.

Mecz Polska – Wietnam zostanie rozegrany w Pruszkowie 19 czerwca o godz. 11:00.

MC, PAP