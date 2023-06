Przyjmujący odszedł z medalisty PlusLigi

W poniedziałek 12 czerwca 2023 roku na oficjalnej stronie internetowej klubu Asseco Resovia Rzeszów pojawiła się informacja, która na pewno zasmuciła wielu kibiców ekipy z województwa podkarpackiego. Ogłoszono, że z zespołem, który w sezonie 2022/2023 zajął trzecie miejsce w PlusLidze pożegna się Tomasz Piotrowski.

- Jestem dumny z Tomka i chcę mu serdecznie podziękować za reprezentowanie Asseco Resovii. Tomek w kluczowych momentach walki o brązowy medal był mocnym punktem naszej drużyny. Tomek i jego postawa w ostatnich meczach, to kapitalny przykład, jak istotną rolę w zespole odegrać może każdy zawodnik. Choć na początku sezonu nie grał zbyt wiele, to ciężko pracował na treningach i zawsze był gotowy do pomocy drużynie. Jestem pewny, iż nowy klub Tomka będzie miał z niego dużo pociechy. Osobiście będę za Tomka trzymał bardzo mocno kciuki – powiedział prezes Asseco Resovii Piotr Maciąg cytowany w oficjalnym komunikacie.

Piotrowski reprezentował rzeszowską drużynę w 14 spotkaniach. W tym czasie zdobył w sumie 36 punktów. Szczególnie dobrze na parkiecie prezentował się w meczach o trzecie miejsce w PlusLidze w sezonie 2022/2023. Między innymi dzięki jego grze Asseco sięgnęła po brązowy medal.

AA, Polsat Sport