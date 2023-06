WKS Śląsk Wrocław dalej w grze! King nie wykorzystał okazji.

WKS Śląsk Wrocław pokonał Kinga Szczecin 82:70 w piątym meczu finałowym Energa Basket Ligi. Stan rywalizacji do czterech zwycięstw wynosi 3-2 dla koszykarzy ze Szczecina.

Początek spotkania był bardzo wyrównany, obie drużyny jednocześnie nie pokazywały najlepszej skuteczności. Większą energię miał w sobie King, który po rzutach wolnych Zaca Cuthbertsona był lepszy o pięć punktów. Gospodarze jednak dość szybko doprowadzili do remisu po zagraniu Jakuba Karolaka. Ostatecznie m. in. dzięki Aleksowi Hamiltonowi po 10 minutach było 14:15.

W drugiej kwarcie trójki trafiał Jakub Karolak - po kolejnym rzucie wrocławianie uciekali na pięć punktów. Przyjezdni odpowiedzieli na to… serią 12:0, świetnie prezentując się w kontrze. To nie załamało WKS Śląska, którzy po rzucie z dystansu Jeremiah Martina ciągle byli w grze. Ostatecznie trafienie Bryce’a Browna ustaliło wynik po pierwszej połowie na 29:35.

Trzecią kwartę drużyna trenera Ertugrula Erdogana rozpoczęła od serii 8:0, a z dystansu znowu trafiał Jakub Karolak. To ponownie zmieniało sytuację! Szczecinianie ciągle byli blisko i nie pozwalali rywalom na zbyt wiele. Później jednak świetny fragment zanotował DJ Mitchell, a po jego wsadzie po 30 minutach było 53:47.

W kolejnej części meczu swoje akcje zaczął wykańczać Aleksander Dziewa, więc to ciągle gospodarze mieli inicjatywę ofensywną. Po wejściu Jeremiah Martina różnica wzrosła do siedmiu punktów. Jego późniejsza trójka oznaczała jeszcze wyższe prowadzenie! Ekipa trenera Arkadiusza Miłoszewskiego nie potrafiła dotrzymać kroku w ataku i zatrzymać Martina. Ostatecznie WKS Śląsk wygrał 82:70 i brakuje mu tylko jednego zwycięstwa do remisu w serii.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Jeremiah Martin z 29 punktami, 5 zbiórkami i 5 asystami. Po 15 punktów dla gości zdobyli Zac Cuthbertson i Alex Hamilton.

WKS Śląsk Wrocław - King Szczecin 82:70

WKS Śląsk Wrocław: Jeremiah Martin 29, Jakub Karolak 22, Aleksander Dziewa 14, Donovan Mitchell 7, Ivan Ramljak 5, Artsiom Parachouski 3, Jakub Nizoł 2, Daniel Gołębiowski 0, Aleksander Wiśniewski 0, Michał Mindowicz 0;

King Szczecin: Zac Cuthbertson 15, George Hamilton 15, Bryce Brown 14, Phil Fayne 12, Andy Mazurczak 7, Filip Matczak 4, Tony Meier 3, Kacper Borowski 0, Mateusz Kostrzewski 0, Maciej Żmudzki 0.

PI, plk.pl