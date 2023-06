Doświadczony siatkarz w przyszłym sezonie zagra w ZAKSIE! "Nie zastanawiałem się zbyt długo"

35-letni przyjmujący może się pochwalić bogatym doświadczeniem w rozgrywkach PlusLigi, jednak to właśnie w barwach ZAKSY Wojciech Żaliński osiągał największe sukcesy. Miniony sezon był drugim, jaki spędził w Kędzierzynie-Koźlu i nie mniej udanym niż debiutancki.

Razem z kolegami z Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle Żaliński dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów (2022, 2023), również dwukrotnie sięgał po Puchar Polski (2022, 2023); w 2022 roku świętował swoje pierwsze w karierze mistrzostwo Polski, rok później dopisując na konto również tytuł wicemistrza kraju.

Jak przyznaje przyjmujący, czas spędzony w Kędzierzynie-Koźlu był dla niego wyjątkowy nie tylko ze względu na zdobywane trofea.

– Ostatnie dwa sezony były najlepszym okresem z całej mojej siatkarskiej przygody. Emocje, których doznałem będąc członkiem Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle są nie do opisania, wspomnienia z tych wspaniałych momentów będą mi towarzyszyły do końca życia – powiedział doświadczony zawodnik, przyznając, że decyzja o pozostaniu w Kędzierzynie-Koźlu przyszła mu wyjątkowo łatwo.

– Kiedy pojawiła się możliwość kontynuowania naszej współpracy, nie zastanawiałem się zbyt długo i zdecydowałem na spędzenie kolejnego sezonu w Kędzierzynie-Koźlu. Razem z rodziną doskonale się tu czujemy i jestem pewien, że to doskonała decyzja. #ZaksaFamily to nie tylko hashtag w wirtualnej rzeczywistości, a idealnie opisana idea funkcjonowania Klubu i Drużyny, chcę dalej być jej częścią i po okresie wakacyjnym z dumą znowu założę koszulkę ZAKSY. Do zobaczenia jesienią w Hali Azoty! – dodał Żaliński.

RM, Polsat Sport, Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle