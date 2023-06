Ivan Zaytsev pożegnał zmarłego ojca. Poruszający wpis siatkarza

Wiaczesław Zajcew był jednym z najlepszych rozgrywających XX wieku. Wywalczył mistrzostwo olimpijskie oraz dwa złote medale mistrzostw świata; siedmiokrotnie był mistrzem Europy. Trafił do siatkarskiej galerii sław – Volleyball Hall of Fame.

Od 1987 roku występował we Włoszech. W Spoleto urodził się jego syn – Ivan. Co ciekawe przyszedł on na świat 2 października 1988 roku, w dniu, w którym Wiaczesław wystąpił w przegranym finale igrzysk olipmpijskich w Seulu przeciwko reprezentacji USA.

Ivan odziedziczył po ojcu siatkarski talent, choć w początkach kariery porzucił grę na rozegraniu i zdobył sławę jako atakujący. Przez wiele lat występował w reprezentacji Włoch.

Wiaczesław Zajcew odszedł po długiej chorobie w wieku 70 lat. Siatkarz Cucine Lube Civitanova pożegnał zmarłego ojca wzruszającym wpisem w mediach społecznościowych.





"Żegnaj tato… Udanej podróży, a teraz odpoczywaj, jeśli możesz" – napisał Ivan Zaytsev.

