Kiwior znów zmieni klub? Może... wrócić do Włoch!

Jakub Kiwior może zostać nowym piłkarzem SSC Napoli - informuje portal "Calcio Napoli 24". Polak ma być jedną z alternatyw do zastąpienia Kim-Min Jae, który latem może odejść z klubu. Byłby to kolejny Polak w kadrze klubu spod Wezuwiusza.

Wiele wskazuje na to, że SSC Napoli będzie zmuszone poszukać nowego środkowego obrońcy. Na celowniku Manchesteru United jest Kim-Min Jae, a więc Koreańczyk, który był w mistrzowskim sezonie podstawowym obrońcą. Jednym z kandydatów do gry w zespole mistrza Włoch jest Jakub Kiwior.

Zdaniem włoskich dziennikarzy neapolitańczycy nie będą chcieli przepłacać za Kiwiora. Możliwa jest opcja wypożyczenia z możliwością wykupu. Kiwior może być kolejnym zawodnikiem z Polski, który zagra w zespole spod Wezuwiusza. Obecnie w kadrze tego klubu są Piotr Zieliński, a także Hubert Idasiak. Wiosną z Sampdorii był natomiast wypożyczony Bartosz Bereszyński. W przeszłości przez prawie sześć lat w SSC Napoli grał Arkadiusz Milik.

Jakub Kiwior może wrócić na Półwysep Apeniński. We Włoszech grał w latach 2021-2023 w barwach Spezii, w której zaliczył 43 spotkania. 23-latek od zimy jest piłkarzem Arsenalu, do którego trafił za ok. 25 milionów euro. W londyńskim klubie nie grał dużo. W lidze angielskiej wystąpił w siedmiu spotkaniach, a dołożył do tego jeden mecz w Lidze Europy. W reprezentacji narodowej zadebiutował 11 czerwca 2022 roku w spotkaniu z Holandią.

PSZ, Polsat Sport