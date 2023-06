Mbappe zdecydował o swojej przyszłości. Szokująca decyzja!

Francuski piłkarz Kylian Mbappe poinformował władze Paris Saint-Germain, że nie zamierza przedłużyć kontraktu, który obowiązuje do czerwca przyszłego roku - podał dziennik "L'Equipe".

24-letni skrzydłowy miał poinformować o swojej decyzji w liście do klubu. Jak podaje "L'Equipe", włodarze PSG rozważają sprzedanie zawodnika jeszcze przed końcem jego kontraktu, by nie stracić go za darmo.

Mbappe, który wraz z reprezentacją Francji zdobył mistrzostwo świata w 2018 roku i wicemistrzostwo w 2022 roku, od stycznia będzie mógł rozpocząć negocjacje i podpisać wstępną umowę z nowym zespołem, jeśli zdecyduje się wypełnić kontrakt z PSG.

Klub ze stolicy Francji, którego właścicielem jest firma Qatar Sports Investments, wcześniej stracił innego napastnika - Lionela Messiego. Argentyńczyk, po zakończeniu obowiązującego go dwa lata kontraktu, przeniósł się do rywalizującego w amerykańskiej Major League Soccer Interu Miami.

W zeszłym sezonie pojawiło się wiele doniesień, że Mbappe opuści Paryż, by przenieść się do Realu Madryt. Piłkarz rozwiał jednak wątpliwości pod koniec maja podczas uroczystości, w trakcie której odebrał nagrodę dla najlepszego piłkarza sezonu Ligue 1.

- Jestem szczęśliwy, że w kolejnym sezonie będę w Paris Saint-Germain - powiedział wtedy napastnik.

Z dorobkiem 212 goli jest najlepszym strzelcem w historii PSG, którego barwy reprezentuje od 2017 roku. W ostatnim sezonie w 43 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił 41 bramek.

psz, PAP