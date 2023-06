Polski klub chce pobić rekord Guinnessa. Trwają przygotowania

Kibice Widzewa od momentu wybudowania nowego stadionu co sezon wykupują wszystkie dostępne karnety. To sprawia, że właściwie każdy mecz piłkarzy łódzkiej drużyny z trybun obiektu przy al. Piłsudskiego ogląda ponad 17 tys. widzów.

ZOBACZ TAKŻE: Pierwszoligowiec zwiększa budżet i odmładza skład. "To długoterminowy projekt"

To dowód oddania kibiców, którzy przed nowym sezonem ekstraklasy będą mogli ustanowić oficjalny rekord Polski w dobowej sprzedaży stałych abonamentów. Do tej pory również należy on do fanów Widzewa, którzy przed jedną z poprzednich rund w ciągu 24 godzin kupili 4073 karnety. Wynik jest jednak nieoficjalny, w związku z czym klub z Łodzi podjął współpracę z firmą specjalizującą się w dochowywaniu wszelkich reguł formalnych podczas prób bicia rekordów, w tym rekordów Guinnessa.

"+Widzew to nie moda+ – to hasło kampanii karnetowej na ten rok. Chcemy pokazać, że fenomen kibiców Widzewa i kupowania przez nich karnetów, to nie jest dzieło przypadku. To nie jest żadne sezonowe wydarzenie, lecz kontynuacja fenomenu naszej społeczności. Pomyśleliśmy, że warto będzie ukonstytuować to, co dzieje się od wielu lat i postaramy się ustanowić rekord Polski w dobowej sprzedaży karnetów. Wyznacznikiem jest nasz własny sufit, bo najlepszy wynik, jaki do tej pory osiągnęliśmy to 4073 karnety sprzedane w ciągu 24 godzin. Zobaczymy, jak będzie teraz" – powiedział prezes Widzewa Michał Rydz podczas wtorkowej konferencji prasowej.

Bicie rekordu rozpocznie się w środę o godz. 12 wraz ze startem sprzedaży karnetów na sezon 2023/24.

"Startujemy w samo południe i wspólnie z kibicami będziemy mieć 24 godziny, żeby ustanowić rekord Polski. Będzie on oficjalnie mierzony i mamy nadzieję, że trafi do księgi rekordów Guinnessa jako dobowy rekord sprzedaży karnetów, co ugruntuje pozycję kibiców Widzewa, którzy w wyjątkowy sposób wspierają klub od wielu lat" – dodał szef łódzkiego klubu.

Drużyna Widzewa przygotowania do nowego sezonu w ekstraklasie rozpocznie w czwartek. Zajęcia będą otwarte dla kibiców, a po ich zakończeniu będą oni mieli okazję do zrobienia wspólnych zdjęć z zawodnikami i zdobycia autografów. W planach przygotowań łodzian jest m.in. zgrupowanie w Woli Chorzelowskiej oraz sześć meczów sparingowych.