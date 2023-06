Polski obrońca przekonał klub! Szykuje się transfer

Według tuttomercatoweb, już niedługo osoby odpowiedzialne ze transfery w Empoli sfinalizują wykup polskiego obrońcy. Klauzula to ok. miliona euro, co ma nie być problemem dla klubu z Toskanii. Zaznaczono też, że w przypadku kolejnego transferu Walukiewicza połowa stawki trafi do Cagliari.

Walukiewicz ma za sobą zaledwie 599 minut rozegranych w barwach Empoli. Kiedy grał, to z reguły nie zawodził, lecz przez większość sezonu przegrywał rywalizację z Ardianem Ismajlim oraz Sebastiano Luperto. W końcówce sezonu grał jednak więcej. Rozpoczął w wyjściowym składzie sześć z dziewięciu spotkań, a dwa opuścił z powodu urazu.

🔵🇵🇱 Sebastian Walukiewicz ha convinto l'#Empoli. Il club toscano ha deciso: attiverà il riscatto fissato a 1 milione di euro dal #Cagliari



In caso di rivendita, il 50% della cessione spetterà poi al club sardo@TuttoMercatoWeb pic.twitter.com/zxecOnzupO — Marco Conterio (@marcoconterio) June 13, 2023

jb, Polsat Sport