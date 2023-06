Trefl Gdańsk zamknął skład na nowy sezon. To powrót do klubu!

W Gdańsku wszystko jest już gotowe na kolejną kampanię ligową. Ostatnim zawodnikiem, który zasilił kadrę Trefla, jest polski atakujący Kewin Sasak. Dla 26-letniego zawodnika będzie to powrót do gdańskiego zespołu po rocznej przerwie.

Cztery sezony spędził w barwach "Gdańskich Lwów" Kewin Sasak. W latach 2018-2022 wystąpił w 88 ligowych spotkaniach i dołożył do dorobku drużyny 464 punkty. Teraz będzie mieć okazję poprawić ten wynik.

Ostatni rok atakujący spędził w lidze czeskiej, a konkretnie w ekipie VK CEZ Karlovarsko. Ze swoim zespołem wywalczył Superpuchar Czech i zajął trzecie miejsce w rozgrywkach ligowych. Do tego miał okazję zagrać w Lidze Mistrzów, a następnie w Pucharze CEV, gdzie Karlovarsko odpadło w ćwierćfinale z PGE Skrą Bełchatów.

- Myślę, że zdobyte doświadczenie i umiejętności pomogą mi w przyszłym sezonie, gdy będę występował ponownie na polskich parkietach. Bardzo się cieszę z powrotu do PlusLigi, a jeszcze bardziej z tego, że wracam właśnie do Gdańska. To jedno z najlepszych miast w Polsce, a organizacja klubu jest na bardzo wysokim poziomie. Przede wszystkim chcę rozegrać ten sezon na dobrym poziomie sportowym, pomóc jak najmocniej zespołowi. Myślę, że ciężka praca i regeneracja będą kluczowe w tak intensywnych rozgrywkach, jakie przed nami - powiedział Sasak dla klubowych mediów Trefla.

Atakujący związał się z "Gdańskimi Lwami" rocznym kontraktem. O miejsce w wyjściowej szóstce rywalizować będzie z Aleksiejem Nasewiczem.

Kadra Trefla Gdańsk na sezon 2023/2024:

Atakujący: Aliaksei Nasevich, Kewin Sasak

Rozgrywający: Kamil Droszyński, Lukas Kampa

Środkowi: Patryk Niemiec, Karol Urbanowicz, Jordan Zaleszczyk, Janusz Gałązka

Przyjmujący: Jan Martinez Franchi, Mikołaj Sawicki, Jakub Czerwiński, Piotr Orczyk

Libero: Voitto Koykka, Dawid Pruszkowski