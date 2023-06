Bartosz Bereszyński w pierwszej części sezonu był piłkarzem Sampdorii, drugą natomiast spędził na wypożyczeniu w Napoli. Jak sam przyznaje, ten pierwszy czas był dla niego trudny, ale później sprawy potoczyły się dla niego lepiej i pobyt w Neapolu zapamięta do końca życia.

- Pół roku w Sampdorii było trudne, bo widziałem, że klub nie zmierza w dobrym kierunku i nie widziałem światełka w tunelu jeśli chodzi o ten sezon. Później był mundial, który był wyjątkowy i był wspaniałym przeżyciem. Później transfer do Neapolu. Te pięć miesięcy były dla mnie bardzo trudne i jednocześnie bardzo piękne. Zrobiłem sobie prezent na 30. urodziny. Przeżycia, które towarzyszyły mi w Neapolu zostaną ze mną do końca życia - powiedział.

Bereszyński opowiedział o atmosferze, która panowała w zespole Luciano Spallettiego. Mimo, że był głównie rezerwowym odczuwał, że jest ważną częścią zespołu i to czuł wsparcie ze strony kibiców.

- Wiele osób uświadomiło mi, a nie zdawałem sobie z tego sprawy, że moja osoba będzie w Neapolu wieczna i mimo, że nie zagrałem wielu spotkań, odczuwałem, że jestem ważną częścią tego zespołu. Odczuwałem, że jestem ważnym piłkarzem dla mieszkańców Neapolu, bo oni traktowali wszystkich wyjątkowo - stwierdził.

Z przymrużeniem oka powiedział na co liczy, jeżeli miałby okazję w przyszłości przyjechać do Neapolu.

- Po tym sezonie, kiedy zdobyliśmy mistrzostwo, jak wrócę tam na pizzę za 8-10 lat to oni będą to pamiętać i nigdy nie zapomną, więc myślę że na darmową pizzę mogę liczyć do końca życia - dodał.

