Głośny transfer polskiego piłkarza. Z PKO BP Ekstraklasy do znanego klubu

Łakomy związał się z mistrzem Szwajcarii do lata 2028 roku. W poprzednim sezonie PKO BP Ekstraklasy rozegrał wszystke 34 mecze ligowe, w których strzelił cztery gole i zanotował trzy asysty. Wcześniej trenował w młodzieżowej drużynie Legii Warszawa oraz występował w reprezentacji Polski do lat 21.

Szwajcarski klub opisuje Łakomego jako zawodnika "box to box", czyli biegającego od bramki do bramki, z dużym potencjałem rozwojowym, który ma wzbogacić siłę ofensywną drużyny.

- To utalentowany technicznie zawodnik, który może przyspieszyć grę i posiada mentalność, która pasuje do Young Boys. W Lubinie rozwinął się od regularnego gracza do topowego zawodnika. Czekamy na niego i jesteśmy przekonani, że będzie ożywczym elementem w naszym zespole - powiedział dyrektor sportowy klubu z Berna, Steve von Bergen.

BSC Young Boys to jeden z najbardziej utytułowanych klubów piłkarskich w Szwajcarii. Jest aktualnym mistrzem kraju z 16 tytułami na koncie.