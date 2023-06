Indyjski wspinacz podziękował polskim himalaistom za uratowanie życia

Polscy himalaiści uczestniczyli w akcji ratunkowej na Annapurnie, podczas której udało się wydobyć Maloo ze szczeliny trzy dni po zaginięciu.

Pochodzący z Indii wspinacz zaginął 17 kwietnia na Annapurnie, dziesiątym co do wielkości szczytem nad poziomem morza (8091 m). Wpadł do szczeliny, z której próbowano go wydostać, jednak warunki pogodowe uniemożliwiały skuteczne przeprowadzenie akcji ratunkowej. Po trzech dniach od zaginięcia Szerpowie z agencji Seven Summit Tracks zwrócili się z prośbą o pomoc do Adama Bieleckiego i Mariusza Hatali. Polscy himalaiści przebywali w bazie pod Annapurną, ponieważ w tym samym czasie podejmowali próbę wytyczenia nowej drogi na północno-zachodniej ścianie góry.

Polscy himalaiści zgodzili się na udział w akcji, która na tym etapie miała charakter poszukiwawczy, ponieważ ratownicy zakładali, że po trzech dniach od zaginięcia mężczyzna zmarł. W momencie, gdy udało się go zlokalizować, okazało się, że wykazuje oznaki życia.

- Wtedy zupełnie zmieniło się nasze podejście do całej sytuacji. Pojawiła się olbrzymia ekscytacja, radość, ale też pośpiech, żeby jak najszybciej odtransportować poszkodowanego na powierzchnię. Żeby mógł jak najszybciej znaleźć się w szpitalu - opowiadał o akcji 22 kwietnia w rozmowie z PAP przebywający wówczas w bazie pod Annapurną Bielecki. Oprócz Mariusza Hatali w udzielaniu pomocy uczestniczyli również Lakpa Nurbu Sherpa, Chhepal Sherpa, Dawa Nurbu Sherpa, Lakpa Sherpa oraz Tashi Sherpa.

Po blisko dwumiesięcznej rekonwalescencji Maloo za pośrednictwem konta instagramowego swojego brata opublikował wiadomość, w której podziękował za udzieloną pomoc oraz wsparcie. Zwrócił się bezpośrednio do Bieleckiego oraz Hatali, a także Szerpów oraz zespołu lekarzy i personelu medycznego, który opiekował się nim w szpitalu.

Akcja ratunkowa była szeroko komentowana zarówno w polskich, jak i w międzynarodowych mediach.

