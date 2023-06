Narodowy Puchar Polski w tenisie rozpocznie się w Gdańsku

- Żeby grać w Wielkich Szlemach trzeba zdobyć ranking pozwalający na grę na tym poziomie, a żeby zdobyć ranking, to trzeba grać w turniejach ITF. Właśnie dlatego takie turnieje wchodzą w nasz cykl PZT Polish Tour – Narodowy Puchar Polski. Zadaniem Polskiego Związku Tenisowego jest, żeby tych turniejów przybywało, a my powinniśmy robić około 16-20 takich imprez w ciągu roku. W tym mamy ich dziewięć, ale już prowadzimy działania w celu zwiększenia tej liczby. Ponadto w obecnym sezonie wspieramy finansowo trzy challengery ATP: w Poznaniu, Kozerkach i Szczecinie. A wisienką na torcie będzie sierpniowy turniej WTA 125 w Kozerkach, pierwszy tej rangi organizowany przez PZT - powiedział na konferencji prasowej w Warszawie Dariusz Łukaszewski, prezes Polskiego Związku Tenisowego.

Obiekt Gdańskiej Akademii Tenisowej gościł dotychczas turniej OTK Super Series z podwyższoną pulą nagród, a także międzynarodową rywalizację młodzików i juniorów w ramach cyklów ITF Juniors oraz Tennis Europe. W tym roku po raz pierwszy odbędzie się na nim impreza rangi ITF World Tour Tennis.

- W tegorocznym PZT Polish Tourze mamy w sumie dziewięć turniejów, po cztery rangi ITF 15 i ITF 25, z czego trzy męskie i jeden kobiecy zarówno wśród 25-tek, jak i 15-tysięczników. No i jest jeszcze większa impreza dla tenisistek we Wrocławiu z pulą nagród 40 tysięcy dolarów. Liczymy, że w przyszłym roku zwiększymy ich ilość, może nawet podwoimy, jeżeli uda nam się pozyskać większe wsparcie. Na razie głównymi partnerami naszego cyklu są Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Supra Brokers. Liczymy też na wsparcie spółki Car Net, która pomogła nam ostatnio zorganizować wyjazdy zawodników na turnieje zagraniczne - dodał prezes PZT.

Finały turnieju w Gdańsku zostaną rozegrane w niedzielę 25 czerwca, a dzień później do akcji wkroczą tenisiści rywalizujący w turnieju ITF M15 we Wrocławiu. Właśnie na kortach Olimpijskiego Klubu przed rokiem pierwszy zawodowy tytuł w karierze wywalczył Maks Kaśnikowski (PZT Team/CKT Grodzisk Mazowiecki).

- To jest 11. rok naszej działalności, mamy doświadczenie w organizacji turniejów międzynarodowych w niższych kategoriach wiekowych. Mam nadzieję, że siłą rozpędu przejdziemy teraz oczko wyżej, bo po raz pierwszy w Gdańsku odbędzie się zawodowy turniej rangi ITF World Tennis Tour. Dotychczas organizowaliśmy turnieje w niższych kategoriach wiekowych z myślą właśnie o młodzieży, teraz powiesiliśmy sobie wyżej poprzeczkę - wyjaśnił Mariusz Ozdoba, prezes GAT Gdańsk, wiceprezes PZT do Spraw Sportowych.

Po inauguracji w Gdańsku piątą edycję PZT Polish Tour – Narodowy Puchar Polski będzie gościł także Wrocław, Łódź, Bielsko-Białą, Bydgoszcz, Poznań, debiutujące w kalendarzu Szczawno Zdrój. Cykl zakończy się we wrześniu w Koszalinie.

- Dzisiaj trudno dokładnie powiedzieć, w których turniejach z tegorocznego PZT Polish Tour uda mi się zagrać. Moje plany turniejowe na dalszą część lata będą wyglądać tak, że będziemy uwzględniać w nich turnieje rozgrywane w Polsce. To zawsze duży plus, że można grać u siebie i nie tracić czasu na zmianę klimatu i dojazdy. Bardzo chciałbym pod koniec roku poprawić swój ranking o co najmniej 100 miejsc, żebym mógł w przyszłym sezonie już startować w eliminacjach do Wielkich Szlemów. Dlatego cieszę się, że w przyszłym tygodniu wystąpię w poznańskim challengerze i liczę, że tam również wykorzystam swoją szansę - wyjaśnił Kaśnikowski, który ma za sobą także występy w reprezentacji narodowej w Pucharze Davisa.

JŻ, PAP