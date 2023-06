Nie tylko Paulo Sousa! Oto kolejni kandydaci na trenera SSC Napoli

O jednym z nich pisaliśmy już niedawno. Mowa o Paulo Sousie, który jest związany kontraktem z Salernitaną. Zespół pod jego wodzą skończył rozgrywki Serie A na 15. miejscu, a Portugalczyk zebrał sporo pochwał za swoją pracę. Były selekcjoner naszej kadry jest nadal związany kontraktem z obecnym pracodawcą, ale klauzula jego wykupienia, wynosząca milion euro nie powinna stanowić problemu dla włodarza Napoli.

Z kolei Sky Sports Italia informuje o kolejnych nazwiskach, które mogłyby wskoczyć w miejsce Spallettiego. W tym gronie jest Francuz Christophe Galtier, który w minionym sezonie pracował w Paris Saint-Germain. Z ekipą ze stolicy Francji zdobył mistrzostwo kraju, ale nie zwojował Ligi Mistrzów. Włosi cenią jednak jego doświadczenie i wcześniejszą pracę w Lille.

ZOBACZ TAKŻE: Fernando Santos skrytykowany. Były selekcjoner uderza w Portugalczyka!

Drugi z kandydatów - zdaniem żurnalistów z Półwyspu Apenińskiego, to rodak Galtiera - Rudi Garcia. Ostatnio pracował w Arabii Saudyjskiej w Al-Nassr, gdzie trenował m.in. Cristiano Ronaldo. Został jednak zwolniony. W Italii pamiętają jednak, że w sezonie 2010/2011 zdobył z OSC Lille mistrzostwo i Puchar Francji, a w 2020 roku dotarł do półfinału Ligi Mistrzów z Olympique Lyon. Posiada także doświadczenie w pracy w Serie A jako szkoleniowiec AS Roma w latach 2013-2016.

Włoskie media zaznaczają, że z każdym dniem rośnie coraz większa presja na De Laurentiisie, który musi bardzo szybko poszukać nowego opiekuna dla swojej drużyny. "Pętla czasu zaczyna się zacieśniać" - piszą.