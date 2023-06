PZPN ma ambitne plany biznesowe. Federacja przedstawiła strategię

Nowe podejście do współpracy sponsoringowej, sprzedaży praw telewizyjnych oraz realizacji programów licencyjnych – Polski Związek Piłki Nożnej zaprezentował zaktualizowaną strategię biznesową na lata 2023-26. Dokument zakłada zwiększenie sumy przychodów generowanych z działalności komercyjnej w perspektywie czterech lat o 30%.

– Polski Związek Piłki Nożnej ma dzisiaj stabilną sytuację finansową i organizacyjną. Dysponujemy największym budżetem w historii, mamy wypełnioną piramidę sponsoringową. W ostatnich 7 latach zwiększyliśmy roczne wpływy w tym obszarze o 250%. Zarządzamy dobrze funkcjonującym ekosystemem mediów własnych, mamy rozwinięte marki z wyrazistym wizerunkiem i know-how marketingowe. Mimo to wiemy, że musimy się dalej rozwijać. Wypracowaliśmy strategię biznesową, która zakłada innowacyjne podejście do świadczeń sponsorskich i otwiera nas na innowacyjne projekty cyfrowe i licencyjne. W kolejnych latach zbudujemy nowe modele biznesowe, które pozwolą nam jeszcze więcej zainwestować w szkolenie młodzieży, piłkarstwo amatorskie czy futbol kobiet – mówi Łukasz Wachowski, Sekretarz Generalny PZPN.

ZOBACZ TAKŻE: Hajto pyta Santosa: Czy nas na to stać?

Strategia biznesowa PZPN tworzy pola do zwiększania efektywności obecnych projektów komercyjnych i realizacji nowych. W najbliższych latach federacja skupi się na maksymalizacji potencjału płynącego z obecnych partnerstw sponsoringowych. Stworzy nowe pakiety świadczeń, odpowiadające branżom i potrzebom biznesowym sponsorów. Udoskonali system monitoringu efektywności współpracy z PZPN. Zwiększy też wartość komercyjną produktów w fazie wzrostu, które mają wielki potencjał – piłki kobiecej czy Centralnej Ligi Juniorów. Wreszcie, zrealizuje nowe projekty w obszarze digitalu, wykorzystując technologiczne zaplecze partnerów i dobre praktyki wdrażane przez zagraniczne federacje piłkarskie.



W najbliższych miesiącach federacja wdroży też wypracowany we współpracy z jednym z partnerów nowy model współpracy licencyjnej, zakładający partycypację związku w dochodach ze sprzedaży produktów.



Dokument zakłada zwiększenie sumy przychodów ze sprzedaży niescentralizowanych praw telewizyjnych w perspektywie czterech lat kolejno o 90%. Podobnie jak inne publikowane w ostatnim kluczowe dokumenty federacji poświęcone futbolowi kobiecemu i szkoleniu młodzieży, strategia została zaprezentowana w formie symbolicznej jedenastki piłkarskiej – gotowej do wyjścia na boisko i walki o jak najlepszy wynik. Te 11 strumieni komercyjnych to: sponsoring, prawa telewizyjne, produkty licencyjne, bilety i hospitality, digitalizacja, e-commerce, e-futbol, platforma biznesowa, obszar money can’t buy, własność intelektualna oraz ewaluacja zaangażowania we współpracę PZPN.

Jedenastka Biznesowa PZPN prezentuje się następująco:

1. Sponsoring

2. Prawa telewizyjne

3. Program produktów licencyjnych

4. Bilety i hospitality

5. Digitalizacji i działania cyfrowe

6. E-commerce

7. eFutbol

8. Platforma biznesowa

9. Money can'y buy

10. Własność intelektualna

11. Ewaluacja i mierzenie efektów biznesowych

– Wiemy, w jakim kierunku zmierzamy i jakie zadania stoją przed nami, by podnosić poziom polskiej piłki nożnej. Nie pozostaje nam nic innego, jak zakasać rękawy, każdego dnia ciężko pracować i zbierać owoce wspólnego wysiłku – podsumował strategię Łukasz Wachowski, Sekretarz Generalny PZPN.

Z pełną treścią Strategii Biznesowej PZPN na lata 2023-2026 można zapoznać się TUTAJ.

JŻ, Polsat Sport