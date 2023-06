Rajdowe Mistrzostwa Europy: Kierowcy z wizytą na Łotwie

Impreza już po raz jedenasty będzie rundą mistrzostw Europy. Trzy pierwsze rozgrywano w warunkach zimowych, teraz kierowcy ścigają się na twardych łotewskich szutrach zbliżonych do tych, jakie są w Finlandii.

Na liście zgłoszeń są praktycznie wszyscy kierowcy liczący się w rywalizacji o tytuł. Na jej czele jest lider cyklu Nowozelandczyk Hayden Paddon (Hyundai I20 Rally2) oraz wicelider Martins Sesks (Skoda Fabia RS Rally2). Łotysz awansował na drugą pozycję w klasyfikacji ME po sensacyjnym zwycięstwie w Rajdzie Polski, trzeciej rundzie cyklu. 23-letek rok temu był najszybszy na mecie w Lipawie i teraz jest także uważany za głównego kandydata do podium.

Obok Paddona i Sesksa na Łotwie pojadą Norweg Mads Oestberg (Citroen C3 Rally2), obrońca tytułu Hiszpan Efren Llarena czy Włoch Andrea Mabellini (obaj Skoda Fabia RS Rally2)

Wśród zgłoszonych są też polskie załogi. To m.in. Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleskot (Ford Fiesta Rally2), Piotr Parys i Damian Syty (Ford Fiesta Rally3) oraz Jakub Matulka i Daniel Dymurski (Ford Fiesta Rally3).

Rajd Lipawy odbędzie się w dniach 16-18 czerwca. W piątek zaplanowano odcinek kwalifikacyjny, w sobotę rywalizację rozpoczną następujące po sobie dwa przejazdy oesu Tukums, najdłuższego w harmonogramie o długości 27,62 km. Później kierowcy przejadą odcinki Talsi (8,50 km), Ivande (25,96 km) oraz Snepele (14,60 km).

W niedzielę odbędą się cztery pozostałe OS-y. Dwa razy załogi przejadą odcinki Liepieni (19,59 km) oraz Krogzemji (18,86 km).

Po trzech rundach liderem ME jest Paddon z dorobkiem 85 pkt. Drugi jest ex aequo Sesks i Oestberg - obaj po 48 pkt. Na piątej pozycji plasuje się Llarena - 41 pkt. Z Polaków najwyżej na 6. miejscu jest sklasyfikowany Mikołaj Marczyk (Skoda Fabia RS Rally2), ale Polak, który był trzeci w Rajdzie Polski, w tym roku realizuje program startów w mistrzostwach świata w kategorii WRC2 i w ME startuje treningowo.

