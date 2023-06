Stal rozstała się z trenerem. Klub z Rzeszowa wydał oficjalny komunikat

Piłkarze z Hetmańskiej świetnie spisali się w roli beniaminka pierwszoligowych rozgrywek. Równa gra przez cały sezon spowodowała, że Stal "załapała się" do strefy barażowej i do samego końca walczyła o awans do PKO BP Ekstraklasy. Porażka w półfinale z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza z pewnością nikomu w biało-niebieskiej części Rzeszowa wstydu nie przynosi.

ZOBACZ TAKŻE: Bruk-Bet Termalica - Puszcza Niepołomice 2:3. Skrót meczu

Już od dłuższego czasu w środowisku piłkarskim mówiło się jednak, że autor awansu do Fortuna 1 Ligi i dobrych wyników osiąganych na zapleczu Ekstraklasy, czyli trener Daniel Myśliwiec, nie będzie odpowiadał za rezultaty Stali w następnej kampanii. Sam szkoleniowiec również w jednym z wywiadów dał do zrozumienia, że opuści Rzeszów. W środę klub ze stolicy Podkarpacia oficjalnie poinformował o rozstaniu z trenerem.

ℹ Daniel Myśliwiec odchodzi ze Stali Rzeszów. Kontrakt z trenerem został rozwiązany za porozumieniem stron.



Dziękujemy za dwa i pół roku pracy dla Stali i długo wyczekiwany awans do @_1liga_ !

Życzymy powodzenia w dalszej karierze 🤝💙



📰 Więcej 👉 https://t.co/Vsd3NMtqV2 pic.twitter.com/m1qq5yvz7u — Stal Rzeszów (@StalRzeszow) June 14, 2023

Kontrakt z utalentowanym szkoleniowcem został rozwiązany za porozumieniem stron. Jednym z faworytów do zatrudnienia Myśliwca ma być ligowy rywal Stali - Arka Gdynia.

Daniel Myśliwiec prowadził Stal Rzeszów od grudnia 2020 roku. Jego bilans z rzeszowską drużyną wyniósł 46 zwycięstw, 22 remisy i 25 porażek we wszystkich rozgrywkach.