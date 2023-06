Zapadła decyzja ws. kolejnego startu Świątek. Trener zabrał głos

"Dzisiaj planowaliśmy, kiedy polecimy i jak będziemy się tam przygotowywać. To będzie turniej przygotowawczy do Wimbledonu. Stamtąd polecimy do Londynu" - powiedział Wiktorowski.

Świątek już pod koniec maja, w trakcie French Open, zapowiadała, że może wystartować w Niemczech. "Słyszałam wiele dobrego o turnieju w Bad Homburg, szczególnie jeśli chodzi o kibiców i atmosferę" - mówiła polska tenisistka, cytowana na stronie internetowej organizatora.

W imprezie wystąpią też m.in. Białorusinka Wiktoria Azarenka i Francuzka Alize Cornet, która wyeliminowała Świątek w 3. rundzie ubiegłorocznego Wimbledonu.

Nadchodząca edycja Wimbledonu odbędzie się w dniach 3-16 lipca. W tym turnieju Polka najlepszy wynik osiągnęła w 2021 roku, awansując do 1/8 finału.

W minioną sobotę Świątek zdobyła swój trzeci wielkoszlemowy tytuł we French Open w Paryżu. W 2022 roku triumfowała także w innym wielkoszlemowym turnieju - US Open w Nowym Jorku.