Szymon Marciniak ponownie zaskoczył! Na ten mecz dotrze... awionetką

Gdyby sędziowanie spotkań piłki nożnej było grą komputerową, to Szymon Marciniak przeszedłby ją do końca. Rola głównego arbitra w finale mundialu i Champions Leauge to marzenia każdego sędziego na świecie. Polak nie ogranicza się jednak tylko do prowadzenia największych piłkarskich hitów.

Ostatnio Marciniak poprowadził mecz IV ligi łódzkiej. Spotkanie odbyło się w Bełchatowie, gdzie Polak debiutował w roli ekstraklasowego arbitra. Sama obecność sędziego na murawie wzbudziła ogromne emocje. Na tym nie koniec, bo Marciniak ma już w planach kolejny piłkarski szlagier.

W najbliższą niedzielę polski arbiter pojawi się w miejscowości Turośń Kościelna. Wieś położona około 20 kilometrów od Białegostoku może pochwalić się klubem o nazwie KS Turośnianka. Zespół w sezonie 2022/2023 wywalczył awans z A klasy do ligi okręgowej. Oznacza to, że klub będzie rywalizował na szóstym poziomie rozgrywkowym.

Szymon Marciniak sędzią meczu KS Turośnianka vs GKS Rutki!



To już potwierdzone! Najlepszy sędzia świata zagości na najbliższym meczu oraz pikniku rodzinnym! pic.twitter.com/xwaeqtkSPn — KS Turośnianka (@turosnianka) June 15, 2023

W najbliższą niedzielę Turośnianka w ostatnim meczu sezonu zmierzy się na własnym stadionie z drużyną GKS-u Rutki. Spotkanie odbyłoby się bez większego echa, gdyby nie fakt, że poprowadzi je Szymon Marciniak. Jak pisze Sport.pl, najlepszy polski arbiter na mecz uda się bezpośrednio po zakończeniu panelu w Arłamowie. Odległość ma pokonać... awionetką.

K.P, Polsat Sport