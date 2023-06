King Szczecin jest w tym sezonie największym pozytywnym zaskoczeniem Energa Basket Ligi. Zespół prowadzony przez trenera Arkadiusza Miłoszewskiego zakończył fazę zasadniczą na drugim miejscu, ustępując jedynie Śląskowi Wrocław.

W ćwierćfinale szczecinianie pokonali 3:2 Anwil Włocławek, a w kolejnej rundzie odprawili 3:1 BM Stal Ostrów Wielkopolski. Tym samym wywalczyli awans do finału, w którym wpadli na obrońcę tytułu - Śląsk Wrocław.

Przypomnijmy, że zdobywcę trofeum wyłoni seria do czterech wygranych spotkań. Maksymalnie zespoły mogą rozegrać więc aż siedem gier. Początek finałowej rywalizacji wskazywał na to, że seria zakończy się dużo szybciej. King wygrał bowiem dwa spotkania we Wrocławiu, a później także kolejne u siebie. Było już 3:0 i "Wilkom Morskim" brakowało jednego triumfu do mistrzowskiego tytułu. Wtedy maszyna się jednak zacięła, a Śląsk wrócił do żywych.

Zrobiło się 3:1, a drużyny ponownie przemieściły się do Wrocławia. Obrońcy tytułu tym razem wykorzystali przewagę własnego parkietu i złapali kontakt. Teraz jest 3:2, ale mecz numer sześć odbędzie się w Szczecinie. King może więc zamknąć rywalizację przed swoimi kibicami.

Relacja i wynik na żywo meczu King Szczecin - Śląsk Wrocław na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

JŻ, Polsat Sport