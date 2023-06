Gdzie oglądać transmisję z szóstego meczu finałowego EBL?

Czy Śląsk Wrocław dokona praktycznie niemożliwego i doprowadzi do wyrównania w finałowej serii? A może to koszykarze ze Szczecina w końcu się przebudzą i sięgną po mistrzostwo kraju? Transmisja szóstego meczu finałowego EBL King Szczecin - Śląsk Wrocław w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.