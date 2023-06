Istotna zmiana w Ekstraklasie. Chodzi o podział premii

Kwota ta obejmuje też dofinansowanie na szkolenie dzieci i młodzieży. Dodatkowe 2,5 procenta zostanie przeznaczone na Pro Junior System, czyli premie dla klubów, które spełnią kryteria związane z wystawianiem do gry młodych polskich piłkarzy.

Zgodnie w nowymi uzgodnieniami zmniejszeniu z 20 do 14 procent uległa kwota dzielona między kluby z tytułu rankingu historycznego. Uwzględnia on wyniki z ostatnich pięciu lat, z przypisaniem wag do poszczególnych sezonów – najwyższej za ostatni i najniższej za zakończony pięć lat temu.

"Pieniądze i ich podział zawsze budziły olbrzymie emocje. Dlatego cieszę się, że wspólnie w gronie wszystkich 18 klubów zaakceptowaliśmy kompromisowe rozwiązanie. Daje ono większą stabilizację wszystkim drużynom ekstraklasy, ponieważ 50 procent środków z praw mediowych i marketingowych będzie dzielonych po równo, a z drugiej strony zachowamy promowanie ambicji sportowej i nagradzanie za zajęcie jak najwyższego miejsca w tabeli, w tym zwłaszcza reprezentowanie Polski w Europie" - podsumował przewodniczący Rady Nadzorczej Ekstraklasy Karol Klimczak.

Pozostałe 33,5 procenta środków wypłacanych przez ligę będzie zależeć od wyniku sportowego. 18,5 proc. to kwota za miejsce w bieżącym sezonie, 14 procent będzie przeznaczonych do podziału między cztery kluby reprezentujące Polskę w europejskich pucharach, natomiast jeden procent to opłata solidarnościowa dla trzech spadkowiczów z ekstraklasy.

Środki te będą wypłacane klubom z miejsc 16-18 pod warunkiem, że przez co najmniej dwa ostatnie sezony przed spadkiem występowały w ekstraklasie. W przypadku niespełnienia tego kryterium, niewypłacone pieniądze będą zasilać pulę wyniku sportowego bieżącego sezonu.

"Dziękuje wszystkim klubom zaangażowanym w wypracowanie tego nowego modelu podziału. Decyzją klubów został on wpisany do statutu ekstraklasy. Chcemy zapewnić lidze trwałą stabilizację w tym obszarze" - dodał Klimczak.

Nowy sposób podziału środków z ekstraklasy będzie obowiązywał od sezonu 2023/2024.