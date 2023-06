Kapitan opuścił szeregi spadkowicza. "Piłka potrafi być przewrotna"

„W życiu przychodzą różne momenty. Nie sądziłem, że będę pisał do Was właśnie taką wiadomość. Jednak wiemy jak przewrotna potrafi być piłka nożna” - napisał w mediach społecznościowych kapitan zdegradowanej do 1. ligi Wisły Płock Jakub Rzeźniczak, który pożegnał się z klubem.