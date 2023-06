W czwartek rozegrany zostanie jeden z europejskich szlagierów - Hiszpania zmierzy się z Włochami w półfinale Ligi Narodów. Turniej ma szczególne znaczenie dla Italii, która chce zatrzeć złe wrażenie po tym, jak po raz kolejny nie awansowała do mistrzostw świata. Transmisja meczu Hiszpania - Włochy w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.

"Powrót do Final Four to wielkie osiągnięcie. W grupie mieliśmy dobre drużyny - Niemcy, Anglię i Węgry. Musiałem podjąć wiele decyzji i, niestety, niektórych piłkarzy zabraknie. Ale ci, którzy tu są, zasługują na powołanie" - zapewnił szkoleniowiec Roberto Mancini.

Z kolei Luis de la Fuente, który w pierwszych dwóch meczach w roli selekcjonera Hiszpanii pokonał Norwegię 3:0 i przegrał ze Szkocją 0:2 w eliminacjach mistrzostw Europy, cieszy się z możliwości zmierzenia się z rywalami ze światowej czołówki.

"Cenimy sobie to bardzo. Jesteśmy na równi z najlepszymi na świecie i nie możemy się doczekać tego turnieju" - powiedział.

mtu, PAP