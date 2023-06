Tak będą wyglądały składy na mecz Polska - Niemcy? Spore zaskoczenie

Forma reprezentacji Niemiec to wciąż wielka niewiadoma. Nasi zachodni sąsiedzi po fatalnym występie na mundialu w Katarze, wciąż grają poniżej oczekiwań. Przykładem może być ostatni występ zawodników Hansiego Flicka w meczu towarzyskim przeciwko Ukrainie, w którym "Die Mannschaft" w ostatnich minutach wywalczyli remis.

Spotkanie z Ukraińcami było jubileuszowym, tysięcznym meczem reprezentacji Niemiec w historii. Średni wynik i kiepska gra sprawiły, że lokalna prasa nie zostawiła na swoich piłkarzach "suchej nitki". Oberwało się głównie selekcjonerowi - Hansiemu Flickowi. Wymowny artykuł opublikował między innymi "Sport BILD".

Deutschland rettet ein 3:3 gegen Ukraine - Das ist viel zu wenig, Herr Flick! https://t.co/pYb3RqW5Jy #sportbild — SPORT BILD (@SPORTBILD) June 12, 2023

W podobnej sytuacji znajduję się również reprezentacja Polski. Porażka w fatalnym stylu z Czechami na samym początku eliminacji do Euro mocno zachwiała wiarę w Fernando Santosa. Teraz Portugalczyk ma szansę odkupić winy, ale o to nie będzie łatwo. W piątek, na PGE Narodowym Biało-Czerwoni zagrają bowiem ze wspomnianą reprezentacją Niemiec. Santos od początku podważał sens grania z naszymi zachodnimi rywalami. Mimo to zdaniem niemieckich dziennikarzy, Portugalczyk wystawi możliwie najmocniejszą jedenastkę.

Skład Polaków według "Kickera":

Wojciech Szczęsny - Bartosz Bereszyński, Mateusz Wieteska, Jan Bednarek, Jakub Kiwior - Przemysław Frankowski, Karol Linetty, Piotr Zieliński, Jakub Kamiński - Karol Świderski, Robert Lewandowski.

Skład Niemców według "Kickera":

Marc-Andre ter Stegen - Lukas Klostermann, Matthias Ginter, Antonio Rudiger - Benjamin Henrichs, Emre Can, Joshua Kimmich, Thilo Kehrer - Jamal Musiala - Niklas Fuellkrug, Kai Havertz.

K.P, Polsat Sport