Faworytem tego pojedynku jest Struff, który plasuje się na 24. miejscu w rankingu ATP. Niemiec dodatkowo będzie miał okazję zaprezentować się przed własną publicznością. W poprzedniej rundzie tenisista naszych zachodnich sąsiadów potrafił wyeliminować rozstawionego z numerem piątym Amerykanina Tommy'ego Paula.

Jeszcze większą niespodziankę w 1/8 finału sprawił Gasquet, który zwyciężył turniejową "jedynkę" - Stefanosa Tsitsipasa. Francuz będzie mógł liczyć po zmaganiach w Stuttgarcie na awans w rankingu światowym. Obecnie zajmuje 55. miejsce.

Obaj zawodnicy mieli już okazję do rywalizacji ze sobą. Było to jednak dawno temu. Ostatni raz do takiego pojedynku doszło w 2018 roku w ramach ćwierćfinału ATP w Antwerpii. Wówczas zawodnik "Trójkolorowych" wygrał 2:1 (6,4, 6:7, 7:6). Co ciekawe, obaj spotkali się na tym samym etapie tego samego turnieju dwa lata wcześniej i również górą był Francuz.

Relacja i wynik na żywo meczu Richard Gasquet - Jan-Lennard Struff od godz. 17:30 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport