Babilon MMA 37: Starcie Dubiela - Sianos w walce wieczoru!

Organizacja Babilon MMA w połowie lata powróci do pięknego nadmorskiego amfiteatru w Międzyzdrojach! W piątek 28 lipca na gali Babilon MMA 37 kibice sportów walki obejrzą wspaniałe widowisko i przeżyją wielkie sportowe emocje. W najważniejszej walce wieczoru w królewskiej kategorii zmierzą się potężni Marcin Sianos i Patryk Dubiela, wcześniej do klatki wyjdą m.in. Sergiusz Zając czy Filip Tomczak. Transmisja na kanałach grupy Polsat oraz w Polsat Box Go.

Mierzący blisko 2 metry wzrostu i ważący prawie 120 kilogramów Marcin Sianos (6-7) nosi wiele mówiący pseudonim "Ściana". W poprzednich dwóch występach na galach Babilon MMA najpierw dał jedną z najlepszych walk roku wespół z Filipem Stawowym, a następnie rozbił mocnego Marcina "Araba" Kalatę. Teraz czeka go kolejne poważne wyzwanie, bo ambitny Patryk Dubiela (5-1) celuje w gwiazdy i czuje się już gotowy na pojedynek z ogromnym weteranem. Który z nich będzie górą 28 lipca?



Na gali w Międzyzdrojach ponownie do klatki Babilon MMA wyjdzie także wielki talent kategorii półciężkiej - Sergiusz Zając (3-1), który ostatnio odprawia kolejnych rywali przez same efektowne nokauty. Jak poradzi sobie z doświadczonym Piotrem "Ledą" Walawskim (11-8-1)? Trzecie z ogłoszonych starć to pojedynek w wadze średniej pomiędzy Filipem Tomczakiem (9-4-1) a weteranem Rafałem „Kaszaną” Lewoniem (15-10).

- Przyzwyczailiśmy kibiców, że na galach Babilon MMA można zobaczyć w akcji obecne i przyszłe gwiazdy polskiego MMA. Fani sportów walki przychodzą patrzeć na zmagania ambitnych zawodników, którzy chcą realizować sportowe cele i spełniać marzenia. Starcia takie jak Sianos kontra Dubiela czy Zając kontra Walawski to esencja tej dyscypliny, klasyczne potyczki z szansami 50-50. Trudno typować zwycięzców, za to na pewno wygrają kibice! - zapewnia matchmaker Artur Gwóźdź, szef grupy managerskiej Artnox Fight Sport.

Karta walk gali Babilon MMA 37 w Międzyzdrojach



Walka w wadze ciężkiej (do 120 kg):

3 x 5 min - Marcin "Ściana" Sianos vs Patryk Dubiela

Walka w wadze średniej (do 84 kg):

3 x 5 min - Filip Tomczak vs Rafał "Kaszana" Lewoń

Walka w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 5 min - Sergiusz Zając vs Piotr "Leda" Walawski



