Beach Pro Tour Challenge w Jurmali: Dwie polskie pary w fazie pucharowej

Rozstawione w tym turnieju Jagoda Gruszczyńska i Aleksandra Wachowicz trafiły do grupy D. Ich pierwszymi rywalkami były Chinki J. Dong i Wang. Polki dobrze rozpoczęły spotkanie. Twarda gra toczyła się o każdą piłkę, jednak to Biało-Czerwone miały przewagę w ataku, która dała im prowadzenie 18-16. Chinki nie złożyły broni i zremisowały 19-19, w końcówce kluczowe były niestety własne błędy naszych zawodniczek, które mocno walczyły o obronienie tego seta, jednak ostatecznie to rywalki wygrały tę partię 23-21. Od początku drugiego seta to reprezentantki Chin miały minimalną przewagę, którą utrzymywały przez cały set, zamykając set i mecz wynikiem 21-17. W całym spotkaniu Polki zdobyły więcej punktów z ataku (27-23), a rywalki punktowały w bloku (3-0) i popełniły zdecydowanie mniej błędów (5 do 13).

O utrzymanie w turnieju Biało-Czerwone zagrały z tajskim duetem Naraphornrapat/ Worapeerachayakorn. Jagoda Gruszczyńska i Aleksandra Wachowicz bardzo dobrze rozpoczęły mecz, kontrolując sytuację na boisku. Polki od początku były na prowadzeniu w partii otwarcia, którą wygrały 21-16 dzięki przewadze w ataku. To nie zdeprymowało Tajek, które szybko odskoczyły na dwa punkty w drugiej odsłonie (4-2). Biało-Czerwone grały na dużym ryzyku, co przekładało się również na błędy własne. Aleksandra Wachowicz w tym secie zaserwowała aż 5 asów, ale niestety to nie wystarczyło, aby i tę partię rozstrzygnąć na swoją korzyść. Rywalki wygrały ją 21-17 i doprowadziły do tie-breaka. Ten był pokazem siły Gruszczyńskiej i Wachowicz, które szybko wyszły na prowadzenie 7-3. Solidna gra Polek w ataku i obronie pozwoliła im wygrać ten set 15-11 i całe spotkanie 2-1. Tym samym duet Gruszczyńska/Wachowicz zapewnił sobie awans do fazy pucharowej, która rozpocznie się w sobotę. Aleksandra Wachowicz zdobyła w tym spotkaniu 29 punktów (22 ataki, 1 blok, 6 asów), a Jagoda Gruszczyńska 13 (10 ataków, 3 asy).

Piotr Kantor i Jakub Zdybek, którzy z sukcesem przebrnęli przez kwalifikacje, w pierwszym spotkaniu fazy grupowej zmierzyli się z faworytami lokalnej publiczności i ikonami łotewskiej siatkówki Aleksandrsem Samoilovsem i Janisem Smedinsem. Mecz na głównym boisku w Jurmali był prawdziwym i niezwykle emocjonującym siatkarskim spektaklem. Obie drużyny popisywały się niezwykle efektownymi zagraniami. Pierwsza partia padła łupem Łotyszy 21-17, jednak w drugiej to Polacy byli górą 21-18. Tie-break, podobnie jak cały mecz, był bardzo wyrównany. Świetnie w bloku prezentował się Piotr Kantor (3 punkty w tym elemencie). Jednak w końcówce niesieni dopingiem fanów Samoilovs i Smedins wypracowali sobie przewagę 14-12. Pierwszą piłkę meczową perfekcyjnym atakiem obronił Jakub Zdybek, druga niestety została wykorzystana przez gospodarzy, którzy zamknęli mecz wynikiem 15-13.

W drugim meczu, którego stawką będzie pozostanie w turnieju, Kantor i Zdybek zmierzyli się z Chińczykami Ha Likejiang i Wu Jiaxin. Rywale rozpoczęli spotkanie minimalnie lepiej, mając dwupunktową przewagę. Piotr Kantor i Jakub Zdybek szybko zniwelowali ten dystans dobrze grając sideoutem, wyrównując przy stanie 10-10. Obie drużyny szły niemal punkt za punkt do samego końca. Świetny atak Zdybka, a następnie blok Kantora wysunęły ich na 20-18. Choć pierwsza piłka setowa była obroniona, Polacy wykorzystali drugą szansę zamykając seta 21-19. Kolejna partia zaczęła się dobrze dla Polaków, którzy mieli trzypunktową przewagę (6-3, 9-6). Chińczycy nie poddawali się i dzięki świetnej pracy w bloku wygrali 4 akcje z rzędu, wychodząc na 12-10 a następnie 15-12. Biało-Czerwoni poprosili o czas, co pozwoliło im uspokoić grę i zremisować 17-17. Mądra gra na siatce Piotra Kantora, a do tego as serwisowy Jakuba Zdybka dały im trzy kolejne punkty i piłkę meczową przy wyniku 20-17. Atak młodszego z Polaków zamknął mecz 21-19 i dał im awans do fazy pucharowej.

Mecze Polaków transmitowane są na kanałach Polsatu Sport.

Wyniki Beach Pro Tour Challenge Jurmala:

Runda 1

Kociołek/Łodej – Helland-Hansen/Olimstad 0:2 (12:21, 16:21)

Florczyk/Miszczuk – Hodges/Schubert 0:2 (17:21, 16:21)

Kantor/Zdybek – Tocs/Bulgacs O. 2:1 (20:22, 21:19, 15:8)

Rudol/Lewandowski – Heidrich/Dillier 0:2 (11:21, 19:21)

Runda 2

Kantor/Zdybek – Benzi/Bonifazi 2:0 (21:19, 21:15)

Faza grupowa

Gruszczyńska/Wachowicz – J. Dong/Wang 0:2 (21:23, 17:21)

Samoilovs/Smedins – Kantor/Zdybek 2:1 (21:17, 18:21, 15:13)

Naraphornrapat/Worapeerachayakorn – Gruszczyńska/Wachowicz 1:2 (16:21, 21:17, 11:15)

Kantor/Zdybek – Ha Likejiang/Wu Jiaxin 2:0 (21:19, 21:19)

10:00 Ahtiainen/Lahti – Gruszczyńska/Wachowicz – 17 czerwca (sobota)

ćwierćfinały – 18 czerwca (niedziela).

RM, pzps.pl