El. Euro 2024: Malta - Anglia. Gdzie obejrzeć?

Reprezentacja Anglii zagra na Malcie w ramach trzeciej kolejki eliminacji do Euro 2024. Czy "Synowie Albionu" zgodnie z oczekiwaniami sięgną po trzy punkty? Transmisja meczu Malta - Anglia w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.

Maltańczycy w dwóch pierwszych spotkaniach eliminacyjnych nie zdobyli nawet punktu. Najpierw przegrali na wyjeździe z Macedonią Północną 2:1, a następnie w meczu domowym okazali się gorsi od Włochów (0:2). W zeszły piątek kadra prowadzona przez Michele Marcoliniego zagrała sparing z Luksemburgiem i rozstrzygnęła go na swoją korzyść, zwyciężając 1:0 po golu Kyriana Nwoko. Jak Maltańczycy zaprezentują się na tle niezwykle wymagającego rywala z Wysp Brytyjskich?

ZOBACZ TAKŻE: Hajto pyta Santosa: Czy nas na to stać?

Reprezentacja Anglii znajduje się na przeciwnym biegunie eliminacyjnej grupy C. Podopieczni Garetha Southgate'a pokonali w delegacji Włochów 2:1, a także ograli u siebie Ukrainę 2:0 i wygodnie rozsiedli się w fotelu lidera. Ostatnie bezpośrednie starcie Anglii z Maltą miało miejsce w 2017 roku. "Synowie Albionu" wygrali wtedy w kwalifikacjach do mistrzostw świata 4:0, a dubletem popisał się Harry Kane. Trudno sobie wyobrazić, by tym razem wynik końcowy znacząco różnił się od tego sprzed sześciu lat.

Transmisja meczu Malta - Anglia w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go. Początek o godz. 20.45.